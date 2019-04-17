親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

鐵達尼號與假新聞？107年前的頭條新聞戰

是否支持選總統 郭台銘：媽祖託夢叫我一定要出來

運動筆記愛河畔的美麗夜景風櫃嘴-不管總五或分一，都好！
健行筆記竹子尖山(觀音步道→梅龍步道) O型南湖群峰 - 孩子 使我們勇敢
NBA焦點球員- Kawhi Leonard (4月17日)賽事精華- 快艇 vs. 勇士 (4月16日)

NBA／穆雷第四節狂轟21分 金塊逆轉馬刺

2019-04-17 11:43聯合報 記者曾思儒╱即時報導

金塊靠著後衛穆雷在第四節挺身而出，全場24分中的21分集中在決勝節，率隊以114...
金塊靠著後衛穆雷在第四節挺身而出，全場24分中的21分集中在決勝節，率隊以114：105逆轉黑衫軍，將系列賽扳成一平。 美聯社
分享

季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

以西區第二種子晉級的金塊隊，在季後賽首戰在主場先吞敗，今在第二戰又一度落後馬刺隊19分，靠著後衛穆雷（Jamal Murray）在第四節挺身而出，全場24分中的21分集中在決勝節，率隊以114：105逆轉黑衫軍，將系列賽扳成一平。

穆雷和金塊另一名先發後衛巴頓（Will Barton）開賽打得掙扎，合計前20投僅3中，球隊首節就以21：26落後黑衫軍，第二節馬刺更打出13：0猛攻，讓金塊主場球迷開始鼓譟。

第二節最多以23：42落後的金塊，在約柯奇（Nikola Jokic）7分領軍下回敬17：4攻勢，半場打完將差距縮小到49：59，三節打完再追到75：82，第四節10分04秒畢斯利（Malik Beasley）外線破網後，金塊更只落後2分。

前三節只靠罰球拿3分的穆雷，在第四節手感加溫，連拿8分率金塊101：99反超；馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）在剩下3分41時被吹技術犯規，讓穆雷罰球拿下單節第13分，德羅展雖把握兩罰追進比數，但約柯奇先接獲穆雷助攻跳得手，穆雷又連飆進2記三分球，馬刺在最後3分鐘進攻熄火，只有德羅展（DeMar DeRozan）與長人莫提尤納斯（Donatas Motiejunas）各進1球，反以9分差讓出勝利。

穆雷全場17投8中拿24分，且21分集中在第四節，是球隊單節39：23猛攻逆轉的致勝功臣；首戰有「大三元」演出的約柯奇也有21分、13籃板和8助攻全能數據，搭配哈里斯（Gary Harris）23分和米爾賽普（Paul Millsap）20分，金塊共有4名先發得分從20分起跳。

馬刺德羅展雖攻下全場最高31分，艾德里奇（LaMarcus Aldridge）也有24分、8籃板，但浪費最多19分領先，沒能在客場搶下二連勝優勢；系列賽第三戰將於台灣時間19日早上9時移師馬刺主場。

金塊馬刺約柯奇
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

NBA／勇士連霸拉警報？ 卡珍斯季後賽恐報銷

2019-04-17 08:17

NBA／守哈登極端策略 爵士首戰後信心不動搖

2019-04-17 11:13

NBA／演史詩逆轉 瑞佛斯：我們是打不死蟑螂

2019-04-17 10:15

NBA／季後賽最大逆轉勝 威廉斯：不想擁有的紀錄

2019-04-17 00:21

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-17 11:30

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-17 10:32

厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

2019-04-16 07:00

NBA／季後賽替補飆36分 威廉斯史上第5人

2019-04-16 19:56

NBA／防守死黏KD 貝佛利：就是做我自己

2019-04-16 17:42

NBA／僅萬分之一逆轉機會 快艇眾將共寫奇蹟

2019-04-16 17:09

NBA／領先31分沒贏 湯普森：被籃球之神懲罰

2019-04-16 16:43

NBA／快艇神奇一戰 連創多項特殊紀錄

2019-04-16 16:17

NBA／季後賽史6大逆轉分差 勇士寫最難堪紀錄

2019-04-16 14:52

NBA／落後31分驚奇逆轉 快艇G2爆冷退勇士

2019-04-16 13:32

NBA／紀錄比肩兩大傳奇 西蒙斯：我愛這座城市

2019-04-16 13:15

NBA／八村壘宣佈參加選秀 有望創日本籃球新頁

2019-04-16 12:39

NBA／嚴防金塊約柯奇 黑衫軍第二戰搶連勝

2019-04-16 12:21

NBA／開賽不到4分鐘 勇士卡珍斯大腿拉傷退場

2019-04-16 11:28

NBA／舊金山人拾金不昧 瑞佛斯2千美元失而復得

2019-04-16 11:13

NBA／狀元呼聲最高 威廉森正式投入選秀

2019-04-16 10:57

NBA／單節51分贏球迷心 76人紀錄夜扳平籃網

2019-04-16 10:49

NBA／反正季後賽沒球打 巴克利邀詹皇上節目

2019-04-16 09:43

NBA／G1被吹出場 杜蘭特向「自家人」道歉

2019-04-16 08:23

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

尋求突破首輪 雷霆以下犯上的可能性

2019-04-16 07:00

勇士啟動季後賽模式 快艇系列賽恐一勝難求

2019-04-14 18:20

「閃電俠」燃燒到最後 韋德一閃即逝的16年

2019-04-14 12:36

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00
看更多

熱門文章

NBA／落後31分驚奇逆轉 快艇G2爆冷退勇士

2019-04-16 13:32

NBA／領先31分沒贏 湯普森：被籃球之神懲罰

2019-04-16 16:43

NBA／暴龍大勝魔術扳平 林書豪垃圾時間攻4分

2019-04-17 10:29

NBA／季後賽史6大逆轉分差 勇士寫最難堪紀錄

2019-04-16 14:52

NBA／勇士連霸拉警報？ 卡珍斯季後賽恐報銷

2019-04-17 08:17

MLB／達比修三顆星觸身 打者、主審和捕手全倒

2019-04-16 13:32

NBA／僅萬分之一逆轉機會 快艇眾將共寫奇蹟

2019-04-16 17:09

NBA／防守死黏KD 貝佛利：就是做我自己

2019-04-16 17:42

日職／王柏融對歐力士3支0 火腿0:9吞大敗

2019-04-16 19:37

NBA／快艇神奇一戰 連創多項特殊紀錄

2019-04-16 16:17

日職／陽岱鋼砲轟矢崎拓也 本季首轟出爐

2019-04-16 19:47

MLB／對克蕭敲安卻沒跑壘 紅人投手讓隊友黑人問號

2019-04-16 18:32

NBA／紀錄比肩兩大傳奇 西蒙斯：我愛這座城市

2019-04-16 13:15

NBA／雷納德37分率暴龍大勝 林書豪首度亮相

2019-04-17 10:33

羽球／拚東奧積分 戴資穎平常心順順來

2019-04-16 17:18

NBA／季後賽替補飆36分 威廉斯史上第5人

2019-04-16 19:56

中職／葉君璋上位味全龍教頭：第3年打季後賽

2019-04-17 09:47

中職／味全龍重大宣布 17日早9點鎖定官方臉書

2019-04-16 16:03

中職╱葉君璋加盟味全龍 富邦悍將送上祝福

2019-04-17 08:05

中職／當年「特考」進龍 陳金茂評葉君璋太靜

2019-04-16 13:49

中職／20年前龍最高薪 黃煚隆竟成TML最老狀元

2019-04-16 14:53

MLB／普伊格砲轟克蕭 道奇險勝紅人復仇者聯盟

2019-04-16 14:08

米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

2019-04-17 07:00

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

NBA／嚴防金塊約柯奇 黑衫軍第二戰搶連勝

2019-04-16 12:21

MLB／賽前特打一小時 葉力奇生涯首度三響砲

2019-04-16 12:16

日職／宋家豪封鎖西武打線 連6戰未失分

2019-04-16 21:40

中職／冠軍戒不嫌多 龍隊3教練多達18枚

2019-04-16 16:58

NBA／演史詩逆轉 瑞佛斯：我們是打不死蟑螂

2019-04-17 10:15

MLB／水手連19場開轟沒用 菊池吞生涯首敗

2019-04-16 17:48

桌球／被譽男桌新希望 林昀儒謙虛踏實

2019-04-16 18:16

NBA／季後賽最大逆轉勝 威廉斯：不想擁有的紀錄

2019-04-17 00:21

MLB╱安打開張後 金鶯戴維斯再敲本季首轟

2019-04-16 17:28

SBL／達欣梅奧驚奇之旅落幕 下賽季動向再考慮

2019-04-16 22:20

MLB／搬重物砸腳趾致骨折 光芒史奈爾：蠢斃了

2019-04-17 06:56

日職／王柏融陷入低潮 近4戰13打數只有1安

2019-04-16 20:19

中職／味全龍教練團 在臉書粉專亮相

2019-04-17 00:24

羽球／地獄周特訓 一哥周天成全力備戰亞錦賽

2019-04-16 21:44

中職／張泰山回歸：沒有味全龍聯盟像少了翅膀

2019-04-17 10:20

MLB／今日戰績表 金鶯戴維斯首轟棒打紅襪

2019-04-16 15:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top