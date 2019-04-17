NBA／穆雷第四節狂轟21分 金塊逆轉馬刺

2019-04-17 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



金塊靠著後衛穆雷在第四節挺身而出，全場24分中的21分集中在決勝節，率隊以114：105逆轉黑衫軍，將系列賽扳成一平。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

以西區第二種子晉級的金塊隊，在季後賽首戰在主場先吞敗，今在第二戰又一度落後馬刺隊19分，靠著後衛穆雷（Jamal Murray）在第四節挺身而出，全場24分中的21分集中在決勝節，率隊以114：105逆轉黑衫軍，將系列賽扳成一平。

穆雷和金塊另一名先發後衛巴頓（Will Barton）開賽打得掙扎，合計前20投僅3中，球隊首節就以21：26落後黑衫軍，第二節馬刺更打出13：0猛攻，讓金塊主場球迷開始鼓譟。

第二節最多以23：42落後的金塊，在約柯奇（Nikola Jokic）7分領軍下回敬17：4攻勢，半場打完將差距縮小到49：59，三節打完再追到75：82，第四節10分04秒畢斯利（Malik Beasley）外線破網後，金塊更只落後2分。

前三節只靠罰球拿3分的穆雷，在第四節手感加溫，連拿8分率金塊101：99反超；馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）在剩下3分41時被吹技術犯規，讓穆雷罰球拿下單節第13分，德羅展雖把握兩罰追進比數，但約柯奇先接獲穆雷助攻跳得手，穆雷又連飆進2記三分球，馬刺在最後3分鐘進攻熄火，只有德羅展（DeMar DeRozan）與長人莫提尤納斯（Donatas Motiejunas）各進1球，反以9分差讓出勝利。

穆雷全場17投8中拿24分，且21分集中在第四節，是球隊單節39：23猛攻逆轉的致勝功臣；首戰有「大三元」演出的約柯奇也有21分、13籃板和8助攻全能數據，搭配哈里斯（Gary Harris）23分和米爾賽普（Paul Millsap）20分，金塊共有4名先發得分從20分起跳。

馬刺德羅展雖攻下全場最高31分，艾德里奇（LaMarcus Aldridge）也有24分、8籃板，但浪費最多19分領先，沒能在客場搶下二連勝優勢；系列賽第三戰將於台灣時間19日早上9時移師馬刺主場。