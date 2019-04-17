NBA／勇士連霸拉警報？ 卡珍斯季後賽恐報銷

2019-04-17 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



球員生涯第一次迎接季後賽，勇士隊28歲中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）昨天第二戰開節不到4分鐘就拉傷左大腿退場，今天MRI結果出爐，卡珍斯左腿股四頭肌撕裂，立刻進入傷兵名單，季後賽幾乎報銷。

不過卡珍斯仍有些微復出可能性，有消息來源和美國《Yahoo Sports》透露，若是復健順利，卡珍斯有機會在總冠軍賽回歸。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）在昨天賽後就提到，卡珍斯很明顯是拉傷，球團當下也有心理準備，今天結果出爐證實球團當時想法。

卡珍斯美國時間去年1月26日阿基里斯腱撕裂，整年幾乎報銷，從鵜鶘隊來到勇士後，直到今年1月18日才復出。他在前九季例行賽已經累積出賽超過500場，卻從沒在季後賽亮相，今年總算盼到季後賽，不料昨天第一節打不到4分鐘，就因追球時一個踉蹌拉傷大腿，雖能自行前往休息室，季後賽再出賽卻不樂觀。

在周五的系列賽第三戰前傳來噩耗，勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）為卡珍斯不捨，「想到他去年經歷的一切，你會感同身受，這是個大舞台，季後賽，他一直都引頸盼望。」如今卡珍斯暫時無法回歸，他也盼替補內線一起頂上禁區空缺。

昨天從板凳貢獻19分的替補中鋒魯尼（Kevon Looney）表示，為卡珍斯感到不捨，「我知道這對他有多失望，我也遇過類似狀況，受傷，進一切方式回歸，然後再次受傷，所以我知道他的失望心情。」魯尼也提到，卡珍斯十分有韌性，現在情緒或許現在低潮，但相信之後能夠強勢回歸。

除了魯尼角色更吃重，上個月和勇士簽約的伯加特（Andrew Bogut） 也成衛冕軍救火隊；伯加特也是勇士2015年奪冠成員，並參與球隊例行賽73勝紀錄，但該季總冠軍賽第7戰遭「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士隊帶走金盃。