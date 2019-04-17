親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
JHBL
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

郭董真要選總統？ 這2位大老闆都因「她」選不下去…

運動筆記也算是參加！奔跑吧女孩~~~［第五場全馬］風櫃嘴山路爬到不要不要的 意外凸台小確幸
健行筆記竹子尖山(觀音步道→梅龍步道) O型南湖群峰 - 孩子 使我們勇敢
NBA賽事精華- 快艇 vs. 勇士 (4月16日)今日五大好球 (4月16日)

NBA／勇士連霸拉警報？ 卡珍斯季後賽恐報銷

2019-04-17 08:17聯合報 記者曾思儒╱即時報導

球員生涯第一次迎接季後賽，勇士隊28歲中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）昨天第二戰開節不到4分鐘就拉傷左大腿退場，今天MRI結果出爐，卡珍斯左腿股四頭肌撕裂，立刻進入傷兵名單，季後賽幾乎報銷。

不過卡珍斯仍有些微復出可能性，有消息來源和美國《Yahoo Sports》透露，若是復健順利，卡珍斯有機會在總冠軍賽回歸。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）在昨天賽後就提到，卡珍斯很明顯是拉傷，球團當下也有心理準備，今天結果出爐證實球團當時想法。

卡珍斯美國時間去年1月26日阿基里斯腱撕裂，整年幾乎報銷，從鵜鶘隊來到勇士後，直到今年1月18日才復出。他在前九季例行賽已經累積出賽超過500場，卻從沒在季後賽亮相，今年總算盼到季後賽，不料昨天第一節打不到4分鐘，就因追球時一個踉蹌拉傷大腿，雖能自行前往休息室，季後賽再出賽卻不樂觀。

在周五的系列賽第三戰前傳來噩耗，勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）為卡珍斯不捨，「想到他去年經歷的一切，你會感同身受，這是個大舞台，季後賽，他一直都引頸盼望。」如今卡珍斯暫時無法回歸，他也盼替補內線一起頂上禁區空缺。

昨天從板凳貢獻19分的替補中鋒魯尼（Kevon Looney）表示，為卡珍斯感到不捨，「我知道這對他有多失望，我也遇過類似狀況，受傷，進一切方式回歸，然後再次受傷，所以我知道他的失望心情。」魯尼也提到，卡珍斯十分有韌性，現在情緒或許現在低潮，但相信之後能夠強勢回歸。

除了魯尼角色更吃重，上個月和勇士簽約的伯加特（Andrew Bogut） 也成衛冕軍救火隊；伯加特也是勇士2015年奪冠成員，並參與球隊例行賽73勝紀錄，但該季總冠軍賽第7戰遭「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士隊帶走金盃。

卡珍斯勇士魯尼
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00

NBA／落後31分大逆轉 快艇創季後紀錄

2019-04-17 00:21

NBA／領先31分沒贏 湯普森：被籃球之神懲罰

2019-04-16 16:43

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-16 10:39

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-15 13:29

NBA／季後賽替補飆36分 威廉斯史上第5人

2019-04-16 19:56

NBA／防守死黏KD 貝佛利：就是做我自己

2019-04-16 17:42

NBA／僅萬分之一逆轉機會 快艇眾將共寫奇蹟

2019-04-16 17:09

NBA／快艇神奇一戰 連創多項特殊紀錄

2019-04-16 16:17

NBA／季後賽史6大逆轉分差 勇士寫最難堪紀錄

2019-04-16 14:52

NBA／落後31分驚奇逆轉 快艇G2爆冷退勇士

2019-04-16 13:32

NBA／紀錄比肩兩大傳奇 西蒙斯：我愛這座城市

2019-04-16 13:15

NBA／八村壘宣佈參加選秀 有望創日本籃球新頁

2019-04-16 12:39

NBA／嚴防金塊約柯奇 黑衫軍第二戰搶連勝

2019-04-16 12:21

NBA／開賽不到4分鐘 勇士卡珍斯大腿拉傷退場

2019-04-16 11:28

NBA／舊金山人拾金不昧 瑞佛斯2千美元失而復得

2019-04-16 11:13

NBA／狀元呼聲最高 威廉森正式投入選秀

2019-04-16 10:57

NBA／單節51分贏球迷心 76人紀錄夜扳平籃網

2019-04-16 10:49

NBA／反正季後賽沒球打 巴克利邀詹皇上節目

2019-04-16 09:43

NBA／G1被吹出場 杜蘭特向「自家人」道歉

2019-04-16 08:23

遇上最不想碰的雷霆 拓荒者首輪逆境中求生存

2019-04-16 07:00

尋求突破首輪 雷霆以下犯上的可能性

2019-04-16 07:00

厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

2019-04-16 07:00

勇士啟動季後賽模式 快艇系列賽恐一勝難求

2019-04-14 18:20

「閃電俠」燃燒到最後 韋德一閃即逝的16年

2019-04-14 12:36

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00

真心換絕情 德羅展和湯瑪斯換隊兩樣情

2019-03-21 07:00
看更多

熱門文章

NBA／落後31分驚奇逆轉 快艇G2爆冷退勇士

2019-04-16 13:32

NBA／領先31分沒贏 湯普森：被籃球之神懲罰

2019-04-16 16:43

NBA／季後賽史6大逆轉分差 勇士寫最難堪紀錄

2019-04-16 14:52

日職／王柏融首轟卡彈 大學恩師廖敏雄點兩關鍵

2019-04-16 10:10

NBA／G1被吹出場 杜蘭特向「自家人」道歉

2019-04-16 08:23

MLB／達比修三顆星觸身 打者、主審和捕手全倒

2019-04-16 13:32

NBA／單節51分贏球迷心 76人紀錄夜扳平籃網

2019-04-16 10:49

MLB／馬林魚有耐心 陳偉殷連兩天出賽降防禦率

2019-04-16 11:03

NBA／僅萬分之一逆轉機會 快艇眾將共寫奇蹟

2019-04-16 17:09

NBA／防守死黏KD 貝佛利：就是做我自己

2019-04-16 17:42

日職／王柏融對歐力士3支0 火腿0:9吞大敗

2019-04-16 19:37

NBA／狀元呼聲最高 威廉森正式投入選秀

2019-04-16 10:57

NBA／快艇神奇一戰 連創多項特殊紀錄

2019-04-16 16:17

日職／陽岱鋼砲轟矢崎拓也 本季首轟出爐

2019-04-16 19:47

NBA／八村壘宣佈參加選秀 有望創日本籃球新頁

2019-04-16 12:39

NBA／紀錄比肩兩大傳奇 西蒙斯：我愛這座城市

2019-04-16 13:15

MLB／對克蕭敲安卻沒跑壘 紅人投手讓隊友黑人問號

2019-04-16 18:32

NBA／反正季後賽沒球打 巴克利邀詹皇上節目

2019-04-16 09:43

NBA／季後賽替補飆36分 威廉斯史上第5人

2019-04-16 19:56

羽球／拚東奧積分 戴資穎平常心順順來

2019-04-16 17:18

NBA／開賽不到4分鐘 勇士卡珍斯大腿拉傷退場

2019-04-16 11:28

NBA／暴龍對魔術第2戰力圖扳回 盼林書豪能上場

2019-04-17 07:50

NBA／舊金山人拾金不昧 瑞佛斯2千美元失而復得

2019-04-16 11:13

中職／味全龍重大宣布 17日早9點鎖定官方臉書

2019-04-16 16:03

中職／當年「特考」進龍 陳金茂評葉君璋太靜

2019-04-16 13:49

中職／20年前龍最高薪 黃煚隆竟成TML最老狀元

2019-04-16 14:53

MLB／普伊格砲轟克蕭 道奇險勝紅人復仇者聯盟

2019-04-16 14:08

NBA／嚴防金塊約柯奇 黑衫軍第二戰搶連勝

2019-04-16 12:21

MLB／賽前特打一小時 葉力奇生涯首度三響砲

2019-04-16 12:16

日職／宋家豪封鎖西武打線 連6戰未失分

2019-04-16 21:40

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-16 10:39

中職／冠軍戒不嫌多 龍隊3教練多達18枚

2019-04-16 16:58

波士頓馬近31年最激烈！ 肯亞跑者2秒差封王

2019-04-16 09:16

MLB／水手連19場開轟沒用 菊池吞生涯首敗

2019-04-16 17:48

桌球／被譽男桌新希望 林昀儒謙虛踏實

2019-04-16 18:16

米克拉斯效應 過水日韓投手倍受關注

2019-04-17 07:00

MLB╱安打開張後 金鶯戴維斯再敲本季首轟

2019-04-16 17:28

NBA／勇士連霸拉警報？ 卡珍斯季後賽恐報銷

2019-04-17 08:17

日職／王柏融陷入低潮 近4戰13打數只有1安

2019-04-16 20:19

SBL／達欣梅奧驚奇之旅落幕 下賽季動向再考慮

2019-04-16 22:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top