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年度最佳教練人選 還有人比布丹霍澤更好？

2019-04-17 07:00梁起華

上週NBA教練協會選出密爾瓦基公鹿隊教練布丹霍澤(Mike Budenholzer)為年度最佳教練，這對布丹霍澤要拿下真正的年度最佳教練獎具有指標關鍵意義。目前不管籃球專家還是運動賭盤，都一致認為布丹霍澤將會再度(第二次)獲得年度最佳教練獎。

年度最佳教練獎競爭其實也不輕鬆，倒不是好教練多到難以挑選，而是最佳教練的定義相當廣泛，負責投票的籃球協會記者與作家，每人對該獎項的定義有自己的解讀，當然戰績是最重要的一環，所以每年選出來的最佳教練多少都有點爭議，光有戰績感覺得獎意義太生硬。但戰績不夠一等一，又讓人覺得教練不夠實力。

公鹿由上季的44勝38敗，進步到本季全聯盟排名第一的60勝22敗，總教練布丹霍澤...
公鹿由上季的44勝38敗，進步到本季全聯盟排名第一的60勝22敗，總教練布丹霍澤當然是功不可沒。 美聯社
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布丹霍澤教練本球季到密爾瓦基，一口氣將該隊的戰績拉升了快一倍，名次也從去年東區第七，一口氣拉至今年的全聯盟第一名，各界認為他居功厥偉，不過這中間當然是有主將希臘怪物安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)扮演「超人」一枝獨秀的球技有絕大的關係。

不可否認今年公鹿隊一路過關斬將，布丹霍澤是扮演非常重要的角色。其實公鹿隊的陣容雛形在過去兩球季已經大致抵定，布教練今年來了只是將整體的陣容與打法作了鞏固，尤其是在防守方面做了改善，目前NBA普遍流行快速與小球打法，在防守上非常需要輕裝師和靈活速度，布丹霍澤在這方面做了修正。另外在進攻上，走的就是目前NBA的空間節奏與大量三分的主流進攻。例如讓正在巔峰的安戴托昆波大量單打，讓中鋒洛佩茲(Brook Lopez)在外線大砍三分，反倒是讓後衛群布萊德索(Eric Bledsoe)與米道頓(Khris Middleton)等在中距離與禁區附近作投射。

公鹿內有安戴托昆笑傲禁區，外有一堆射手伺機放箭，他們平均每場投進13.5顆三分球...
公鹿內有安戴托昆笑傲禁區，外有一堆射手伺機放箭，他們平均每場投進13.5顆三分球，在全聯盟僅次於火箭的16.1顆。 美聯社
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所以整場比賽公鹿隊有爆炸的扣籃、有長人大砍三分、還有不時的快攻和小後衛切入，公鹿隊的比賽成為今年電視轉播收視的保證。不過這一切的前提是公鹿隊人才濟濟、全隊上下人手充足，布丹霍澤扮演著適當調配的角色，才有著今天公鹿隊的榮耀戰績。

本文其實不是很認同各界的看法，布丹霍澤教練在2014-2015球季時，已得過一次最佳教練獎，那時他還是亞特蘭大老鷹隊的主帥，情境與今年很像，老鷹隊也是季賽戰績打得嚇嚇叫，筆者當時還寫了一篇文章來歌頌老鷹隊並看好爭冠，當時老鷹隊的球員陣容也是一時之選。中鋒是目前賽爾蒂克隊霍福特(Al Horford)、大前鋒是低位單打高手米爾賽普(Paul Millsap)、小前鋒是現在籃網隊老將卡洛(DeMarre Carroll)、小後衛則有當時還在顛峰的提格(Jeff Teague)與正培養的德國後衛施羅德(Dennis Schroder)。

不過當時因為有詹皇(LeBron James)在東區克里夫蘭騎士隊，老鷹隊一直無法在東區出人頭地，但是老鷹隊真正在東區耀武揚威的日子卻也就只有那一年，接下來的幾年老鷹隊漸漸因為霍佛、卡洛等轉隊，戰績開始下滑，從2015年的東區第一名變成2016年落到第四、2017年摔到第五，去年與季後賽無緣。使得布丹霍澤離開亞特蘭大而北飛到密爾瓦基，可見得布教練在「無米炊、無好食材」時，是變不出甚麼好菜出來的。

老鷹上季在主力球員大量流失，布丹霍澤(左)只能靠施羅德(右)苦撐，球隊戰績一落千...
老鷹上季在主力球員大量流失，布丹霍澤(左)只能靠施羅德(右)苦撐，球隊戰績一落千丈。 歐新社資料照片
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不是說布丹霍澤不是好教練，NBA教練有很多不同的特性，布教練有料(好球員)時可以端出好菜，還算是盡責的教練，有些教練給他料做，還端不出菜，那才糟糕。但是能得到兩次以上最佳教練獎的，都必須是不朽或是具備某種功績的教練，像目前還在執教並有兩次最佳教練獎座的，分別是馬刺隊波波維奇(Gregg Popovich)、與火箭隊的丹東尼(Mike D’Antoni)，其實連拿多過次冠軍、帶領過洛杉磯湖人隊與芝加哥公牛隊的「禪師」傑克森(Phil Jackson)，也只得過一次，本文認為布丹霍澤與傑克森類似，給好菜、做好料罷了。

最佳教練的定義，在某種程度上其實應該是具有化腐朽為神奇、讓不能變可能、把蝦兵蟹將改造為天將神兵、給便宜的材料作成滿漢全席，那才了不起。在這樣的的定義下，本文認為洛杉磯快艇隊的瑞佛斯(Doc Rivers)與布魯克林籃網隊的亞特金森(Kenny Atkinson)教練應該也獲得考慮，至少也要給個佳作(Honorable Mention)。

快艇隊本球季開幕戰的先發五將球員，打到季末只剩蓋里納利(Danilo Gallinari )與「悍將」貝佛利(Patrick Beverley)，真打的最好的哈里斯(Tobias Harris)與長的最高的馬揚諾維奇(Boban Marjanovic)季中都送至費城去了，瑞佛斯畢竟是NBA老江湖教練，「給我甚麼料、我就變則通作出甚麼好菜」，說實在的，快艇隊在季末的陣容沒有明星球員，反而是件好事，就聽資深教練一個人的，且戰且走、穩紮穩打的，最後交出個西區第八名的成績打進季後賽，至少……比同城湖人隊光榮開季、慘澹收盤來的好太多了。

快艇本季在換出多位球員之後，一般被認為是是提早放棄球季，但總教練瑞佛斯卻是演出大...
快艇本季在換出多位球員之後，一般被認為是是提早放棄球季，但總教練瑞佛斯卻是演出大驚奇，讓快艇能吊車尾擠進季後賽。 美聯社
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而開季不被看好的籃網隊也是，開季時預測該隊應該只能拿下30場勝利，靠著亞特金森教練的巧手，最後卻以42勝40負的戰績、東區六種子進季後賽，而且正式宣布籃網的重建期結束、收成期提早到來，他把被認為已廢棄的後衛羅素(D'Angelo Russell)改造，放手讓他掌控大權，迎合他的一球在手、妙用無窮打法。

籃網總教練亞特金森用人有一套，讓大多數的球員都能有充份發揮潛力的機會，跟過去籃網...
籃網總教練亞特金森用人有一套，讓大多數的球員都能有充份發揮潛力的機會，跟過去籃網砸大錢、狂繳豪華稅卻要死不活的樣子，呈現明顯的對比。 美聯社
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如前面所敘，NBA每名教練特性不同，亞特金森也是走小球路線，最重要的是他對改造培養後衛的能力與成效就是不同，尤其擅長開發流放發展留盟的球員，本季有絕殺高手丁威迪(Spencer Dinwiddie)、以前有林書豪。最重要的是籃網從先發到板凳、從老將到新秀，在亞特金森教練的執教下，每個人都可用、每個人都可以頂上。另外亞特金森鼓勵全隊多使用三分攻勢，全隊上下幾乎每人都多少可以砍三分，亞特金森今年將籃網小將帶進季後賽，未來幾年他很有可能也會抱一座年度最佳教練獎回家。

公鹿快艇籃網

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生
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