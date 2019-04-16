NBA／僅萬分之一逆轉機會 快艇眾將共寫奇蹟

2019-04-16 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



快艇落後31分時，數據預測本場比賽的贏球機率僅剩下萬分之一，但最後竟然逆轉成真。 美聯社 分享 facebook

季後賽首輪開打前就被美國賭盤嚴重看衰的洛杉磯快艇，今天在客場上演季後賽史上最大差距的31分逆轉秀，其中板凳暴徒威廉斯（Lou Williams）下半場猛轟29分，新秀後衛沙米特（Landry Shamet）於比賽最後16.5秒投進逆轉三分球的表現，助快艇將萬分之一的逆轉機會變為現實。

勇士今天在第三節剩下7分31秒時，在杜蘭特（Kevin Durant）完成三分打後一度領先達到31分，當時美國媒體「ESPN」所研發的智能系統推斷，快艇本場比賽的贏球機率僅剩下萬分之一，不過在接下來不到20分鐘的比賽時間內，快艇卻讓這樣的微小機率成為現實，完成NBA季後賽史上最大差距的逆轉秀。

全場拿下36分，其中29分集中在下半場的快艇威廉斯表示，雖然落後31分是球隊賽前都未曾料想到的局面，不過當下半場比分逐漸縮小時，他又燃起鬥志，「如果你是名競爭者，一但比分縮小到12分、10分時，你就會意識到還有機會，而恰巧我就是那種隨時能找回狀態的球員。」

而投進逆轉比數三分球的菜鳥沙米特，談到投進致勝一擊時說：「其實比賽過程中我一點都不緊張，包括投那一記三分球前，因為一旦你身心全都投入在比賽中，什麼都不會去想，那一球我只是做了一個最簡單的部分，就是把隊友的傳球投出去，即使我不能保證自己一定進球，但我都會堅持出手。」