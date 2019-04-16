NBA／領先31分沒贏 湯普森：被籃球之神懲罰

2019-04-16 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



勇士該贏未贏，射手湯普森（Klay Thompson）賽後直言，球隊的掉以輕心讓他們遭到籃球之神的懲罰。 歐新社 分享 facebook

金州勇士在今天與洛杉磯快艇的季後賽首輪第二戰，於領先31分的情況下最終遭到逆轉，寫下季後賽史上差距最大的逆轉秀，對於球隊該贏未贏，勇士射手湯普森（Klay Thompson）賽後直言，球隊的掉以輕心讓他們遭到籃球之神的懲罰。

勇士在今天與快艇之戰第三節一度領先對手達到31分，不過球隊防守卻在第三節中段開始潰堤，尤其是讓快艇板凳暴徒威廉斯（Lou Williams）在進攻端如入無人之境，下半場拿下29分，帶領快艇連續兩節轟破40分，並在比賽最後16秒逆轉戰局，終場以135：131逆轉勇士，寫下季後賽紀錄新頁。

對於球隊在下半場防守崩盤，勇士射手湯普森坦言球隊確實在下半場失去專注，打出了一場讓球迷失望的比賽，「我們不夠努力，這是輸掉比賽的最大原因，我們讓所有人都失望了，籃球之神也因此懲罰我們，但我們會觸底反彈，重新調整。」

而勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也強調，從第三節中段開始球隊就失去了進攻動力，「我們從那時候開始就失去了得分慾，球員間的連結也因此斷開，這導致了我們防守跟著崩盤，下半場我們被對手拿下85分，完全搞砸了這場比賽。」

勇士今天不僅輸球，還傷了主戰中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins），他在首節出賽四分鐘後就因為一次追球過程中摔倒提前退場，並傳出左腿股四頭肌傷勢，是否會影響到接下來賽程，仍必須等待明天的核磁共振檢查結果。