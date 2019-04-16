NBA／落後31分驚奇逆轉 快艇G2爆冷退勇士

2019-04-16 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



第三節一度落後31分，快艇隊卻在威廉斯帶動下，演出不可思議大逆轉。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

第三節一度落後31分，快艇隊今天面對尋求3連霸的勇士隊卻演出不可思議大逆轉，在替補後衛威廉斯（Lou Williams）全場36分、11助攻領軍下，硬是以135：131氣走衛冕軍，將系列賽扳平成1：1。

勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry）首戰外線12投8中飆進38分，除率隊踏出連霸第一步，季後賽三分球進球數還超越傳奇球星艾倫（Ray Allen），成為史上第一；今天他延續火熱手感，第一節就攻下11分，第二節末連飆2記三分球後再上籃突破，連3波攻勢攻下8分後，衛冕軍領先擴大到66：48。

柯瑞讀秒階段又飆進單場第4記三分球，率單節攻下40分的勇士帶著73：50優勢進入下半場；根據美國《ESPN》資料，上半場拿73分是勇士最近20個球季的季後賽第2高分，僅次於去年碰鵜鶘隊的76分。

勇士以柯瑞5記三分球在內的29分最佳。 美聯社 分享 facebook

勇士第三節前9次出手全部命中，領先一度達31分，但快艇單節也轟下44分，三節打完將差距縮小到94：108；第四節快艇再打出15：2攻勢，5分05秒威廉斯上籃後，比數更追到119：121，不過4分33秒快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley）被吹進攻犯規、領到6犯畢業，杜蘭特（Kevin Durant）最後2分48秒再爆扣製造「3分打」得手，助勇士維持領先。

最後1分21秒，杜蘭特被吹技術犯規後也犯滿離場，威廉斯1分10秒再投進追平中距離，不過柯瑞58秒回敬超前三分球；威廉斯46秒再進球，勇士湯普森外線失手後，快艇沙米特（Landry Shamet）16秒時外線破網，快艇反以133：131逆轉。

杜蘭特與貝佛利此役沒被吹出場，但同樣因犯滿提前退場。 歐新社 分享 facebook

勇士喊出暫停佈署攻勢，但柯瑞的外線嘗試落空，快艇哈瑞爾（Montrezl Harrell）則把握最後2罰，率隊演出驚奇大逆轉。

威廉斯今天轟下全場最高36分另有11助攻，哈瑞爾也繳出25分、10籃板；勇士以柯瑞5記三分球在內的29分最佳，犯滿的杜蘭特21分，替補中鋒魯尼（Kevon Looney）也貢獻19分。

衛冕軍「賠了夫人又折兵」，不但浪費超過30分領先，中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）還連兩場提前退場；他2天前季後賽處女秀犯滿畢業，今天則是開節不到4分鐘就在追球過程中拉傷左大腿，8分09秒就退場，預計明天進行MRI檢查。

卡珍斯美國時間去年1月26日左腳阿基里斯腱撕裂，整年幾乎報銷，從鵜鶘轉戰勇士後，直到今年1月18日才復出；今天再傳出傷勢，使他生涯第2場季後賽只留下出賽4分鐘，2分、2籃板成績單。

系列賽第3戰將移師快艇主場史坦波中心進行，台灣時間19日早上10點半登場。