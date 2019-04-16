NBA／嚴防金塊約柯奇 黑衫軍第二戰搶連勝

2019-04-16 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



金塊第一主將約柯奇(左)首戰雖然僅得10分，但季後賽處女秀就演出「大三元」，是2006年詹姆斯後第一人。 美聯社 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

季後賽首戰雖繳出「大三元」，金塊隊球星約柯奇（Nikola Jokic）進攻卻遭馬刺隊封鎖，單場僅出手9次，球隊也以96：101吞敗；系列賽第二戰將於明天登場，黑衫軍強調嚴防不可少，挑戰客場二連勝。

馬刺前鋒蓋伊（Rudy Gay）今天練球前提到，約柯奇首戰得分或許不是太多，卻也有「大三元」演出，「他為隊友製造很多出手機會，搶了籃板，也拿了些分數，而且我們覺得他會打得更好，所以當然會對他下功夫。」

約柯奇本季平均出手15.1次，每戰可貢獻20.1分、10.8籃板和7.3助攻，首戰雖然得分下滑，但也有14籃板和14助攻。

蓋伊也提到，約柯奇有很多方式可以主宰戰局，儘管首戰只拿10分，但不可能每場都只得10分，「所以我們要準備好，就算他拿高分，但是我們拿下勝利。」

本季是約柯奇首度在季後賽亮相，處女秀就演出「大三元」，成為2006年「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）後第一人， 只是球隊落敗，讓他對個人紀錄夜很「無感」，並在賽後受訪時說：「只是初體驗而已，對我並沒任何意義。」

金塊教頭馬龍（Mike Malone）則提到，約柯奇只要持球，馬刺就會有協防者上前，解決之道或許是加快節奏，在防守者還沒完全對位時就發動攻勢。

馬刺禁區大將艾德里奇（LaMarcus Aldridge）對於金塊可能的改變也做好對應，「他是金塊主將，所以他們絕對會試著讓他發揮作用，有更多快速出手，我會對此做好準備。」