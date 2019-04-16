NBA／第三節灌51分 76人紀錄夜扳平籃網

2019-04-16 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



西蒙斯繳出18分、12助攻和10籃板，成為隊史季後賽完成「大三元」的第三人，球迷也高喊MVP。 路透 分享 facebook

《季後賽東區對戰表》

《季後賽西區對戰表》

季後賽首戰遭費城球迷噓聲以對，76人隊今在第二戰靠著第三節猛攻51分拉回球迷的心，不但改寫聯盟紀錄，也甩開籃網糾纏，加上後衛西蒙斯（Ben Simmons）繳出「大三元」領軍，終場攻下季後賽隊史得分新高，以145：123大勝籃網，將系列賽扳成一平。

籃網首戰以111：102壓下主場的76人，今天在上半場打完只以64：65落後，不料第三節開節不到4分鐘就被76人打出21：2攻勢，西蒙斯在剩下8分06秒上籃後，領先已達86：66，籃網喊出暫停，西蒙斯回到板凳時，還有球迷高喊「MVP」的歡呼聲。

比賽恢復後76人攻勢不減，史考特（Mike Scott）拋進壓哨球，更讓76人在第三節單節得分突破50分大關，以51分改寫去年火箭隊締造的第三節50分的聯盟紀錄。

76人在單節攻下51分追平湖人隊在1962年寫下的聯盟季後賽紀錄，最終76人攻下145分，也是隊史單場得分新高。

除了改寫隊史新猷，首戰結束曾回嗆球迷的西蒙斯，在上半場就有16分6助攻6籃板，第三節雖只再拿2分，但傳出5助攻和3籃板，第四節開節26秒再抓下單場第10顆籃板，成為隊史季後賽完成「大三元」的第三人；他完成紀錄後不久就被換下場，總計出賽30分鐘，繳出18分、12助攻和10籃板。

76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）一度傳出膝蓋不適可能缺陣，結果仍帶傷先發；76人教頭布朗（Brett Brown）賽前表示，安比德上場時間的控制是球隊一大挑戰，前一場他也只出賽24分鐘。

明星賽後的24場比賽，安比德就缺席14戰，不過今天他在開賽前約75分鐘就開始熱身。他在上半場就有10分、5籃板，第三節球隊的瘋狂攻勢他也贊助13分，第四節坐滿板凳；最終安比德上場21分鐘，12投8中攻下23分和10籃板，連兩場繳出「雙10」。

首戰表現出色的籃網後衛羅素（DAngelo Russell），今天上半場就攻下16分，助隊緊咬比分，但下半場神隱沒再有分數進帳，全隊以丁威迪（Spencer Dinwiddie）19分最佳。