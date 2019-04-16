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NBA／反正季後賽沒球打 巴克利邀詹皇上節目

2019-04-16 09:43聯合報 記者曾思儒╱即時報導

「惡漢」巴克利（Charles Barkley）已經提出邀請，希望詹姆斯在季後賽...
「惡漢」巴克利（Charles Barkley）已經提出邀請，希望詹姆斯在季後賽期間加入TNT節目。 美聯社
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湖人隊當家球星「小皇帝詹姆斯（LeBron James）本季中斷連續13年季後賽亮相紀錄，卻可能以不同形式參與季後賽，「惡漢」巴克利（Charles Barkley）已經提出邀請，希望詹姆斯加入TNT節目「Inside the NBA」團隊，「小皇帝」也做出回應。

嘴上不饒人的巴克利，邀請方式也很有「惡漢style」，他面對鏡頭直白地說：「詹姆斯，來攝影棚吧，反正你也沒事做，我知道你要選總教練和總管，先把這些放到腦後吧。」

紫金軍團在這一季迎接詹姆斯降臨洛城，戰績卻沒起色，籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）在例行賽最終戰後閃電請辭，帶隊三年的總教頭華頓（Luke Walton）也在上周宣布和球隊分道揚鑣，不過華頓馬上找到落腳處，國王隊今天正式公告，迎接華頓擔任新教頭。

這是詹姆斯生涯自2004-05球季後首度無緣季後賽，巴克利「嘴賤」邀請外還加了一句，不介意詹姆斯在第二戰離席。

詹姆斯今天已經在推特上回應巴克利，他寫道：「巴克利先生，我其實有很多事情要做，但我接受你的邀請，讓我們繼續看下去。」

事實上，湖人球團在上個月曾表示，會控制詹姆斯上場時間後，巴克利也提出邀約，二度開口獲得「小皇帝」表態，也為節目再添話題。

詹姆斯巴克利小皇帝
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