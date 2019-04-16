NBA／G1被吹出場 杜蘭特道歉了

2019-04-16 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



季後賽首戰遭驅逐出場，勇士隊球星杜蘭特（Kevin Durant）今天在迎接第二戰前道歉了，但對象不是和他一起被趕出場的快艇隊後衛貝佛利（Patrick Beverley），而是自家隊友和球團和球迷。

貝佛利在首戰多次對位高出一個頭的杜蘭特，第四節兩人被吹出場前就已經有多次肢體、言語「交流」，貝佛利一次防守杜蘭特被吹犯規後，還多次模仿杜蘭特重心不穩動作，雙方早有火藥味；第四節4分41秒，杜蘭特防守貝佛利，被吹犯規後兩人嘴巴都沒停下來，雙雙被裁判馬洛伊（Ed Malloy）驅逐出場。

杜蘭特回到休息室前面露微笑，還和球迷擊掌，但今天在第二戰前投籃訓練後，他透露想法有些轉換，「在那當下感覺很酷，但比賽後，我不希望教練、隊友或球團因為我的關係而心煩意亂。」他表示，第一戰的插曲可能讓這個系列賽失焦，「我只是想好好打球，這看起來會造成很大的分心。」

季後賽累積七次技術犯規就要自動禁賽一場，杜蘭特因為這次驅逐出場已經兩次技術犯規在身，他也很清楚現在處境，「我不想讓教練和球迷失望，所以我為被趕出場道歉。」

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，相信杜蘭特和格林（Draymond Green）能控制好自己情緒，不會因技術犯規影響季後賽出賽表現；杜蘭特也提到，接續系列賽已經想好如何面對貝佛利，「就是把我嘴巴關起來，打球就對了。」