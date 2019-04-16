厄文挺身而出的塞爾蒂克 季後賽完全不一樣了！

季後賽開打前，塞爾蒂克總管安吉和左側腹肌拉傷，必須傷停4-6周先發後衛史馬特都說了相同的話。

史馬特說：「季後賽厄文是難以置信的，他會用他不可思議的表現去改變比賽，帶領球隊」。安吉的說法高度不同，但語意相同。安吉說：「我們今年夏天想要留下厄文的心意和決定始終如一，季後賽你想要贏球，就是需要厄文這種等級球星」。

即使塞爾蒂克整季紛紛擾擾，戰績也不如預期，但後衛史馬特(左)認為厄文到了季後賽就會挺身出來正式地帶領球隊。 美聯社 分享 facebook

或許厄文不像湖人詹姆斯那種帶隊方式，能創造無限空間，為隊友傳出好球，幫助每一個角色球員，成就一支更強大球隊。厄文也不如勇士柯瑞，柯瑞持球或沒有持球，就是會受到特別關照和包夾，柯瑞的投籃、三分球和存在，已經迫使對手必須做出防守端的改變，顛覆所有防守陣式和習慣。透過場上柯瑞的牽制，勇士就是一支很難被防守的球隊，柯瑞不管是進攻、球權和得分、牽制力，他都能幫助隊友成為更好的球員。

厄文的路球和詹姆斯的創造力、柯瑞的牽制力完全不同。厄文靠的是「無法阻擋」的個人進攻，殺出血路，打出通往勝利之門。史馬特說：「季後賽我們就是信任他，我喜歡做厄文對手，更喜歡成為他的隊友，他可以用一個人的力量和不可思議表現不斷得分，撕裂對手防線，創造神奇時刻，我在2017年季後賽見證過他偉大表演，他用個人表演把我們打傻了」。

厄文(右)的進攻技巧多變而犀厲，溜馬想防守他是傷透腦筋。 美聯社 分享 facebook

在塞爾蒂克季後賽，厄文就像「神」一般存在。今年季後賽第一輪對東區最難纏的溜馬，G1厄文用一場20分、7助攻表演，帶領塞爾蒂克84：74力克溜馬，拿下季後賽頭采。

塞爾蒂克贏在防守，他們將溜馬投籃命中率限制在3成3，三分球命中率2成2，溜馬下半場只得29分。任何一支球隊如果打出這種命中率和表現，根本沒辦法贏球。塞爾蒂克驚人防守背後，厄文用他的突破、各種不可思議的投籃、切入，一次又一次為塞爾蒂克解決進攻和得分問題。

厄文在季後賽首戰並沒有刷出多漂亮的數據，但他在這場防守大戰中屢屢能突破對手，成為塞爾蒂克在下半場逆轉的關鍵。 美聯社 分享 facebook

塞爾蒂克教練史蒂文斯認為：「厄文成為比賽的控制者，他在第三節連續得分、關鍵突破，不斷製造溜馬防守上的漏洞和犯規，他就是場上決定勝負的那張王牌」。

領導球隊的方式有很多種，進攻得分、產生牽制力、創造空間、製造犯規、賣力防守，厄文在場上無解的存在，當雙方都在打出強韌防守，勢均力敵時，厄文的個人單打和牽制力就會成為決定勝負的關鍵。

安吉說的沒錯，塞爾蒂克季後賽需要超及球星，只有擁有超級球星的球隊才能贏得總冠軍。史馬特說的精準，不管做為厄文的對手和是隊友，你都會被厄文的球技和表現給吸引，史馬特更喜歡做為厄文。

厄文也幫隊友泰托姆(中)製造了不少得分空檔，讓他遠投近切全都得心應手！ 美聯社 分享 facebook

「這場勝利是要送給史馬特，我們非常想念他，他是我們需要的戰力，我們為他贏球，並期待他儘快傷癒歸來」。厄文率領塞爾蒂克拿下G1勝利，他把這場勝利送給史馬特。

季後賽是厄文和塞爾蒂克重新磨合，全新開始的起點，塞爾蒂克防守效率聯盟第六，進攻效率聯盟第八，他們依舊是東冠最熱門球隊，即使更多人看好公鹿和暴龍。