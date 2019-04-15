NBA／雷霆不敵拓荒者 喬治自爆肩傷「不舉」

2019-04-15 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



喬治表示肩傷還未痊癒，但會盡一切努力幫助球隊。 路透 分享 facebook

拓荒者隊今天104：99擊敗雷霆隊，終止季後賽十連敗，西區第六雷霆成苦主，落敗雙星還傳傷情，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）末節扭傷右腳踝，喬治（Paul George）肩傷也令人憂心。

攻下26分的喬治，例行賽末段右肩就出現痠痛不適，最末役對公鹿隊因傷缺陣，今天賽前一度被列入每日觀察名單，此役仍負傷先發上陣，首節6投僅1中，三分球15投中4，與例行賽面對拓荒者場均38分、三分球4成59命中率大相逕庭。

「我四天前肩膀幾乎抬不起來，今天是我第一次嘗試投籃。」不過喬治表示，他會盡快找回節奏，試著幫助球隊找回應有的表現。

里拉德（Damian Lillard）此役轟30分，率隊拿下暌違兩年多的季後賽首勝，衛斯特布魯克雖然攻下24分、10籃板、10助攻，完成生涯季後賽第九度「大三元」，他末節扭傷後仍舊在場上拚戰，倒數4分鐘上籃幫助雷霆縮小到4分差距，無奈球隊仍輸球收場，賽後記者會上僅簡短表示，下一戰拭目以待。

「衛少」九度大三元與傳奇名將張伯倫（Wilt Chamberlain）並列史上第五，史上季後賽「大三元」紀錄為魔術強森（Magic Johnson）保持的30次，詹姆斯（LeBron James）17次，基德（Jason Kidd）11次，朗多（Rajon Rondo）和博德（Larry Bird）10次並列第四。