親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

孫翠鳳出院 明華園團長陳勝福道出換角無奈

運動筆記隱藏版優值賽事-坪林馬77分30秒拿下人生第7面獎牌 - 有想過要棄賽，但我還是想跑!
健行筆記❤ 2019探訪合歡山上的杜鵑窩--小奇萊步道0.7K拍照趣【台東 | 轆轆溫泉】台東溫泉秘境 - 轆轆溫泉
NBA焦點球員- James Harden (4月15日)今日最佳球員- Giannis Antetokounmpo (4月15日)

NBA／雷霆不敵拓荒者 喬治自爆肩傷「不舉」

2019-04-15 18:20聯合報 記者林宋以情╱即時報導

喬治表示肩傷還未痊癒，但會盡一切努力幫助球隊。 路透
喬治表示肩傷還未痊癒，但會盡一切努力幫助球隊。 路透
分享

拓荒者隊今天104：99擊敗雷霆隊，終止季後賽十連敗，西區第六雷霆成苦主，落敗雙星還傳傷情，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）末節扭傷右腳踝，喬治（Paul George）肩傷也令人憂心。

攻下26分的喬治，例行賽末段右肩就出現痠痛不適，最末役對公鹿隊因傷缺陣，今天賽前一度被列入每日觀察名單，此役仍負傷先發上陣，首節6投僅1中，三分球15投中4，與例行賽面對拓荒者場均38分、三分球4成59命中率大相逕庭。

「我四天前肩膀幾乎抬不起來，今天是我第一次嘗試投籃。」不過喬治表示，他會盡快找回節奏，試著幫助球隊找回應有的表現。

里拉德（Damian Lillard）此役轟30分，率隊拿下暌違兩年多的季後賽首勝，衛斯特布魯克雖然攻下24分、10籃板、10助攻，完成生涯季後賽第九度「大三元」，他末節扭傷後仍舊在場上拚戰，倒數4分鐘上籃幫助雷霆縮小到4分差距，無奈球隊仍輸球收場，賽後記者會上僅簡短表示，下一戰拭目以待。

「衛少」九度大三元與傳奇名將張伯倫（Wilt Chamberlain）並列史上第五，史上季後賽「大三元」紀錄為魔術強森（Magic Johnson）保持的30次，詹姆斯（LeBron James）17次，基德（Jason Kidd）11次，朗多（Rajon Rondo）和博德（Larry Bird）10次並列第四。

喬治雷霆拓荒者
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

爵士防守出奇招效果不彰 火箭鐵網誰來破？

2019-04-15 18:32

NBA／勇士為了伍茲延後會議 隊友曝柯瑞還哭了

2019-04-15 16:50

NBA／推倒字母哥被趕出場 佐蒙德不做回應

2019-04-15 15:47

NBA／爵士死守哈登左手無效 丹東尼：擋不住的

2019-04-15 15:25

NBA／全美教練協會評選 布丹霍澤獲最佳教頭

2019-04-15 14:05

NBA／勇士封裁判界「MVP」 季後賽無緣執法

2019-04-15 12:03

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-15 11:58

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-15 09:52

NBA／葛里芬左膝傷 恐無緣首輪系列賽

2019-04-15 16:23

勇士啟動季後賽模式 快艇系列賽恐一勝難求

2019-04-14 18:20

NBA／湖人尋覓新主帥 傳將面試3位人選

2019-04-15 17:29

NBA／公鹿首戰大勝35分 隊史第3大勝分差紀錄

2019-04-15 13:04

NBA／哈登全能演出 火箭首戰大勝爵士32分

2019-04-15 12:33

NBA／繳20分18籃板洗白 康特在拓荒者重生

2019-04-15 11:37

NBA／終結季後賽10連敗 里拉德：總算贏球了

2019-04-15 11:34

NBA／76人首戰爆冷吞敗 巴特勒反向思考

2019-04-15 10:53

NBA／活塞少雙塔 字母哥率公鹿G1大勝35分

2019-04-15 09:32

NBA／綠衫軍本季新低84分 照勝溜馬開紅盤

2019-04-15 08:57

NBA／衛少大三元白搭 里拉德率拓荒者搶首勝

2019-04-15 08:23

NBA／5人得分上雙 塞爾蒂克季後賽首戰退溜馬

2019-04-15 05:22

NBA／柯瑞登季後賽3分球王 格林：史上最佳射手

2019-04-14 23:57

NBA／東區兩強權首戰翻船 美媒分析爆冷原因

2019-04-14 17:48

NBA／快攻暴扣、神之抄截 波總讚懷特表現

2019-04-14 17:21

NBA／華頓將任國王新主帥 柯爾：替他高興

2019-04-14 16:26

NBA／季後賽三分球數超越艾倫 柯瑞：非常榮幸

2019-04-14 15:27

NBA／季外訓練秘密武器 亞當斯靠這味

2019-04-14 14:31

NBA／又是下剋上！ 懷特關鍵抄截馬刺險勝金塊

2019-04-14 13:48

NBA／打快艇毫不手軟 威廉斯：典型柯瑞表現

2019-04-14 13:20

NBA／和貝佛利衝突被吹出場 柯爾：KD上鉤了

2019-04-14 13:04

「閃電俠」燃燒到最後 韋德一閃即逝的16年

2019-04-14 12:36

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00
看更多

熱門文章

年老高薪低表現 陳偉殷、戴維斯成典型惡例

2019-04-15 07:00

NBA／勇士封裁判界「MVP」 季後賽無緣執法

2019-04-15 12:03

中職／葉君璋向龍隊報到 初步球員名單至少35人

2019-04-15 15:35

NBA／衛少大三元白搭 里拉德率拓荒者搶首勝

2019-04-15 08:23

NBA／哈登全能演出 火箭首戰大勝爵士32分

2019-04-15 12:33

NBA／活塞少雙塔 字母哥率公鹿G1大勝35分

2019-04-15 09:32

NBA／繳20分18籃板洗白 康特在拓荒者重生

2019-04-15 11:37

MLB／陳偉殷延長賽挨轟吞敗 馬丁利仍期待反彈

2019-04-15 07:59

NBA／爵士死守哈登左手無效 丹東尼：擋不住的

2019-04-15 15:25

MLB／陳偉殷出戰費城人又挨轟 苦吞本季首敗

2019-04-15 06:47

NBA／綠衫軍本季新低84分 照勝溜馬開紅盤

2019-04-15 08:57

NBA／76人首戰爆冷吞敗 巴特勒反向思考

2019-04-15 10:53

名人賽／老虎伍茲重返榮耀！隔14年再穿綠夾克

2019-04-15 07:51

NBA／勇士為了伍茲延後會議 隊友曝柯瑞還哭了

2019-04-15 16:50

NBA／終結季後賽10連敗 里拉德：總算贏球了

2019-04-15 11:34

NBA／湖人尋覓新主帥 傳將面試3位人選

2019-04-15 17:29

新加坡羽賽／頂住身體不適 小戴14天內連2冠

2019-04-15 00:44

伍茲爬出人生沙坑奪15冠 曾雅妮聽到請回答

2019-04-15 16:28

NBA／5人得分上雙 塞爾蒂克季後賽首戰退溜馬

2019-04-15 05:22

中職／黃煚隆重返龍隊 「老婆把我踢出去賺錢」

2019-04-15 16:29

日職／三拍子都慘不忍睹 三連霸廣島全走調

2019-04-15 07:00

NBA／公鹿首戰大勝35分 隊史第3大勝分差紀錄

2019-04-15 13:04

NBA／推倒字母哥被趕出場 佐蒙德不做回應

2019-04-15 15:47

12強賽拚東奧門票 U21金牌世代大王掛頭牌

2019-04-15 07:00

NBA／柯瑞登季後賽3分球王 格林：史上最佳射手

2019-04-14 23:57

MLB／田中挨滿貫砲 洋基開季主場系列賽連敗

2019-04-15 12:23

NBA／全美教練協會評選 布丹霍澤獲最佳教頭

2019-04-15 14:05

MLB／馬奎茲無安打沒了 隊友亞瑞納多比他還氣

2019-04-15 11:06

名人賽╱老虎伍茲狀態佳！第3輪67桿並列第二

2019-04-14 18:54

名人賽／伍茲終結四大賽冠軍荒 重現父子溫馨擁抱

2019-04-15 10:30

名人賽／伍茲奪冠 川普、歐巴馬、小威都說讚

2019-04-15 10:01

中職／悍將揮別5連敗 林哲瑄：運氣不好會很急

2019-04-14 19:02

SBL／下一輪戰富邦 裕隆教頭李啟億：放開來打

2019-04-14 20:16

名人賽／挺過背傷、婚外情 伍茲人生逆轉勝

2019-04-15 14:28

名人賽／同是高球失意人 伍茲重生、曾雅妮感動

2019-04-15 14:35

MLB／道奇球探評價林暉盛 直球高於聯盟平均

2019-04-15 16:19

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-15 11:58

SBL／達欣延長戰線 梅奧：相信林冠綸

2019-04-14 22:22

MLB／水手連18場開轟無用 太空人笑納9連勝

2019-04-15 09:45

排球／松下黑豹二連霸 陳建禎首嘗日本第一感動

2019-04-14 21:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top