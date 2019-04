NBA／勇士為了伍茲延後會議 隊友曝柯瑞還哭了

柯爾熱愛高球眾所皆知,隊友魯尼爆料他看到伍茲奪冠當下激動落淚。 美聯社 分享 facebook

勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)熱愛高爾夫眾所皆知,而為了親眼目睹美國高球名將「老虎」伍茲(Tiger Woods)在名人賽中的表現,勇士全隊今天延遲了他們的影像分析會議,就是不想錯過伍茲封王的瞬間,魯尼(Kevon Looney)還透露柯瑞看到伍茲封王的瞬間還激動落淚,「他跟伊古達拉(Andre Iguodala)都是狂熱的高球迷,更逼我們一起看。」

伍茲在最終輪抓下6隻小鳥、吞下4個柏忌,繳出70(-2)桿,以四輪總桿數275(-13)桿、1桿之差擊退同胞強森(Dustin Johnson)、謝奧菲勒(Xander Schauffele)和凱普卡(Brooks Koepka),在奧古斯塔球場穿上象徵冠軍的綠夾克。

就是為了伍茲穿上綠夾克這一刻,勇士教頭柯爾延後影片分析會議時間。 美聯社 分享 facebook

而正展開季後賽賽程的勇士,為了這場比賽還特地延遲了影像分析會議,看到伍茲相隔11年再度贏得四大賽冠軍,平時也熱愛打小白球的柯瑞也在推特上更新動態,祝賀伍茲封王,他寫道:「運動史上最偉大的重返榮耀故事,恭喜伍茲也讓我見證到他拿到5件綠夾克其中1件的光榮時刻。」

Greatest comeback story in sports! Congrats @TigerWoods Let me hold one of those 5 jackets one time!