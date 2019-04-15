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NBA／勇士為了伍茲延後會議 隊友曝柯瑞還哭了

2019-04-15 16:50聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

柯爾熱愛高球眾所皆知，隊友魯尼爆料他看到伍茲奪冠當下激動落淚。 美聯社
柯爾熱愛高球眾所皆知，隊友魯尼爆料他看到伍茲奪冠當下激動落淚。 美聯社
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勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）熱愛高爾夫眾所皆知，而為了親眼目睹美國高球名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）在名人賽中的表現，勇士全隊今天延遲了他們的影像分析會議，就是不想錯過伍茲封王的瞬間，魯尼（Kevon Looney）還透露柯瑞看到伍茲封王的瞬間還激動落淚，「他跟伊古達拉（Andre Iguodala）都是狂熱的高球迷，更逼我們一起看。」

伍茲在最終輪抓下6隻小鳥、吞下4個柏忌，繳出70（-2）桿，以四輪總桿數275（-13）桿、1桿之差擊退同胞強森（Dustin Johnson）、謝奧菲勒（Xander Schauffele）和凱普卡（Brooks Koepka），在奧古斯塔球場穿上象徵冠軍的綠夾克。

就是為了伍茲穿上綠夾克這一刻，勇士教頭柯爾延後影片分析會議時間。 美聯社
就是為了伍茲穿上綠夾克這一刻，勇士教頭柯爾延後影片分析會議時間。 美聯社
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而正展開季後賽賽程的勇士，為了這場比賽還特地延遲了影像分析會議，看到伍茲相隔11年再度贏得四大賽冠軍，平時也熱愛打小白球的柯瑞也在推特上更新動態，祝賀伍茲封王，他寫道：「運動史上最偉大的重返榮耀故事，恭喜伍茲也讓我見證到他拿到5件綠夾克其中1件的光榮時刻。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也同意柯瑞、伊古達拉兩位高球迷提出的要求，將會議時間延遲了半小時以上，「我們所有人都很興奮，雖然我們必須延後觀看影片時間至少半小時以上，觀看伍茲在最後幾洞的表現，但這過程真的很神奇也充滿觀賞樂趣。」

看到伍茲歷經傷勢困擾、婚外情風波，在外界不看好的情況下重返榮耀，柯爾認為這對勇士陣中不少突破逆境的球員來說，是很棒的一堂課，「我們從未想過伍茲能夠重返榮耀，看的其他運動選手憑藉著毅力突破逆境，這對我們很有意義也是很棒的課程，我們隊上有不少突破逆境的球員，看到其他選手做到感覺很特別。」

伍茲勇士柯瑞
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