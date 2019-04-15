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NBA／推倒字母哥被趕出場 佐蒙德不做回應

2019-04-15 15:47聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

佐蒙德(左)因推了字母哥(右)吞惡意犯規還被驅逐出場，賽後對記者提問完全不回應。...
佐蒙德(左)因推了字母哥(右)吞惡意犯規還被驅逐出場，賽後對記者提問完全不回應。 美聯社
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活塞隊今天少了膝傷缺陣的葛里芬（Blake Griffin），禁區大將佐蒙德（Andre Drummond）又因惡意犯規被驅逐出場，也讓比賽呈現一面倒狀態，最終以86：121慘敗給公鹿隊，賽後佐蒙德受訪時不願對此做出回應，打斷記者提問後只說：「下一個問題，謝謝。」

第三節還剩4分多鐘時，公鹿展開一波進攻，威爾森（D.J. Wilson）在左邊底線外線出手沒進後，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與佐蒙德都在籃下準備爭搶籃板，「字母哥」抓下進攻籃板準備發動二次進攻時，站在右邊的佐蒙德卻直接推倒了安戴托昆波，之後裁判在觀看了重播畫面後，吹判佐蒙德二級惡意犯規，直接驅逐出場。

賽後記者問佐蒙德當時發生了什麼時，他打斷記者提問，並說：「下一個問題。」之後記者再度追問，他再次回答：「下一個問題，謝謝。」

雖然事件主角不願對此作出正面回應，但隊友葛里芬卻為隊友抱不平，他認為佐蒙德不需因此被趕出場，「我認為那確實是一個惡意犯規，但我並不認為佐蒙德需要因此被驅逐出場。」而當時因膝傷無法上場的葛里芬在場邊也因為抗議這個吹判而被吹了技術犯規。

活塞總教練凱西（Dwane Casey）也對裁判吹判有些意見，他表示自己理解裁判想控制場上的局面，但可以給佐蒙德一級惡意犯規會更好一些，且他也不能理解裁判給了未出場的葛里芬一個技術犯規。

凱西說：「最讓我不解的是裁判走向了一名沒有出場的球員，然後與他交談幾句後就吹了一個技術犯規，那真是一個糟糕的情況，然後裁判就走到球場另一邊而不是進行對話。」

而被佐蒙德推倒的安戴托昆波只表示，「我們的工作是贏得比賽，並不指望什麼裁判的照顧，我只是盡可能地在賽場上表現的聰明一點。」

葛里芬安戴托昆波活塞
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