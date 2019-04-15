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NBA／爵士死守哈登左手無效 丹東尼：擋不住的

2019-04-15 15:25聯合報 記者林宋以情╱即時報導

爵士從頭到尾死守哈左側，然而奇招失靈，哈登切入還是像切豆腐般順利。 美聯社
爵士從頭到尾死守哈左側，然而奇招失靈，哈登切入還是像切豆腐般順利。 美聯社
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季後賽東區對戰表

季後賽西區對戰表

猶他爵士隊季後賽首輪迎戰火箭，15日首戰就對左撇子哈登James Harden ）祭出防守策略，從頭到尾死守左側，然而奇招失靈，火箭122：90輕取爵士。火箭主帥丹東尼（Mike DAntoni）見子弟兵主宰戰局盡是得意，大讚哈登進攻手段一流，沒人能守得住他。

火箭先發五人全數得分上雙，儘管爵士隊從開賽，只要哈登持球就祭出盯人防守，且死守左側放右邊給哈登，然而哈登不受影響，右側頻頻輕鬆過人切入，攻下29分、10助攻、8籃板。

「基本上什麼防守策略我都見識過了。」哈登對爵士防守奇招不感到意外，「關鍵還是調整，並持續和隊友溝通該在什麼位置上。」

爵士隊第三節一度追到4分差，但末節火箭在哈登獨拿6分，領銜9：2攻勢下，將領先擴大至15分，單節打出39：19輕鬆帶走第一勝。

丹東尼表示，爵士隊顯然開賽就對哈登祭出防守策略，或許起初有些作用，「但哈登很快就破解了，讓對方策略完全失效。」

丹東尼說，「哈登進攻端的能力好到讓我忍不住發笑，他太優秀了，我不知道還有什麼辦法，你很難擋得住他，我不在乎對手用什麼策略。」

哈登爵士James Harden
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