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NBA／繳20分18籃板洗白 康特在拓荒者重生

2019-04-15 11:37聯合報 記者曾思儒╱即時報導

拓荒者季中換來土耳其中鋒康特真是神來一筆，完美補上諾基奇缺陣戰力，他今天繳出20...
拓荒者季中換來土耳其中鋒康特真是神來一筆，完美補上諾基奇缺陣戰力，他今天繳出20分與季後賽新高18籃板，還賞了前隊友衛少一記麻辣鍋！ 美聯社
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兩年前在雷霆隊被評為防守不佳，土耳其中鋒康特（Enes Kanter）今天穿著拓荒者球衣碰老東家馬上以「雙10」表現回應，且除繳出20分還抓下個人季後賽新高18籃板，助隊以104：99壓下雷霆，以最實際的行動回應前教頭唐納文（Billy Donovan）。

唐納文在2017年季後賽被拍到說「不能用康特」的鏡頭，他當時解釋，他只是在說某些防守陣形不適合康特，不過當時系列賽最後4場比賽，替補上陣的康特合計只上場29分鐘，之後就被交易到尼克隊，和安東尼（Carmelo Anthony）互換東家。

康特今天表示，相信唐納文當時說法，他也認為被尼克揮棄後加入拓荒者是非常正確的決定。

「我待過聯盟最差的球隊，他們甚至覺得我太老，不讓我上場。」今天先發上場34分鐘的康特表示，當時的處境和一些劇場，都讓自己感到失望，「因為我想要的就是上場，然後贏球。前幾天，我看著鏡子然後說，很感謝現在在這裡，有很棒的球團、很棒的隊友，相信著我，這感覺棒透了，真的非常感恩。」

康特在拓荒者角色本來沒那麼吃重，但3月底的一次意外讓他獲得更多時間，拓荒者主戰中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）左腳骨折、整季報銷，讓康特進入先分發陣容。

今天面對雷霆，康特除18籃板還搧出2次火鍋，教頭史考特（Terry Stotts）為他辯白說，有時外界的既定印象和聲譽並不代表所有，「我認為康特對我們防守加很多分，他付出很多努力。」

今天轟下30分的拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）也說，自己防守的評價也不好，「但我認為當付出在那裡，當你夠專注，夠在意，慾望就會產生，你就能為球隊做些什麼，我認為這就是康特加入後就有展現，今天也是。」

拓荒者另名後場麥凱倫（CJ McCollum）也附和說，康特會溝通，願意移動腳步，今天也和雷霆中鋒亞當斯（Steven Adams）互相抗衡，「我認為他表現很好，少了諾基奇後，他當然也是球隊關鍵，我們需要他來往更高層級邁進。」

康特則說，好隊友對防守有絕對幫助，「我認為防守就是要溝通，擋拆時我們溝通很好，相信對方，我知道每次當我或其他人被過，隊友就會補上，我也會當他們後盾。」

拓荒者雷霆尼克
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