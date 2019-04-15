NBA／活塞少雙塔 希臘怪物率公鹿35分差大勝

2019-04-15 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



葛里芬（Blake Griffin）因膝蓋不適缺席今天活塞隊的季後賽首戰，另名禁區大將佐蒙德（Andre Drummond）第三節又被驅逐出場，少了「雙塔」坐鎮的活塞完全檔不住公鹿隊，讓東區頭號種子寫下121：86大勝，避免再爆冷門。

NBA季後賽昨天開戰，東區兩場比賽都是高位種子落敗，第2種子暴龍隊遭第7種子魔術隊擊落，第3種子76人隊也不敵籃網隊，不過例行賽拿下60勝的公鹿完全不讓活塞有可乘之機，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）一開賽就連兩次完成「3分打」，率隊取得38：18領先，半場差距更擴大到70：43。

差距愈拉愈大，活塞秒當家中鋒佐蒙德第三節4分07還被吹出場，他在安戴托昆波起跳投籃時有明顯出手推人動作，造成「希臘怪物」重心不穩倒地，裁判經檢視畫面後給了他2級惡意犯規，直接被趕出場，只留下出賽26分鐘，12分、12籃板數據就離場。

佐蒙德被吹出場時，公鹿領先已達95：54，再由希爾（George Hill）執行第1次技術犯規罰球，他命中後安戴托昆波也2罰1中，差距再擴大，「希臘怪物」第三節2分59秒就完成任務在場邊休息，看球隊以35分差迎接首勝。

根據美國《ESPN》資料，全場貢獻24分、17籃板的安戴托昆波，上半場就有14分、10籃板演出，成為隊史近20年第3位前兩節就有「雙10」表現的球員；前兩人分別是2001年的威廉斯（Scott Williams），以及2010年的伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）。

上場23分鐘繳出高效率的「希臘怪物」提到，教練有提醒大家要團結、鞏固籃板，全隊也很努力，成功執行教頭戰術。

系列賽第2戰將於台灣時間18日上午8點登場，活塞教頭凱西（Dwane Casey）表示，今天膝蓋痠痛的葛里芬目前列入每日觀察名單，「少了他造成很大缺口，但對年輕球員也是很好經驗，要學習在這樣狀態下迎戰像公鹿這樣的強隊。」

葛里芬今年例行賽出賽75場，已經是2013到14球季後最多，但最近7戰有4場都因膝蓋痠痛缺陣。