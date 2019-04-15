NBA／綠衫軍本季新低84分 照勝溜馬開紅盤

2019-04-15 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



綠衫軍季後賽首戰，以84：74擊敗溜馬，收下低比分大戰勝利。 美聯社 分享 facebook

季後賽首戰卻只拿本季新低的84分，卻足夠塞爾蒂克隊收下首勝，綠衫軍今天凌晨靠第三節22：3猛攻逆轉溜馬隊，以84：74收下低比分大戰勝利，系列賽開出紅盤。

今天得分不但是綠衫軍本季新低，也是球隊這季首度在得分沒破百下還贏球，溜馬先發後衛馬修斯（Wesley Matthews）說：「我們壓制他們只拿84分，但自己分數卻也拿不夠。」教頭麥克米倫（Nate McMillan）也提到，球隊沒打出自己球風，才讓對手找到反撲機會。

兩隊首節20：20打平，第二節溜馬打出25：18攻勢，最多還取得11分領先，但第三節陷得分荒，直到3分38秒才出現第一個進球、全隊單節只拿8分，領先失守，第四節反而陷入最多22分落後，拱手讓出勝利。

溜馬本戰命中率僅3成3，下半場合計只拿29分更寫下本季最差；綠衫軍命中率也不過3成6，還出現20次失誤，不過在厄文（Kyrie Irving）和莫里斯（Marcus Morris）各20分領軍下逆轉戰局。

綠衫軍教頭史蒂文斯（Brad Stevens）提到，對手命中率的確不佳，但自家球員儘管狀態不好仍團結一心，「我們真的打得很努力，整場飛來飛去。」

厄文和海瓦德（Gordon Hayward）去年都因傷錯過季後賽，今天重新回到季後賽舞台，厄文說：「我就是想打得積極，昂首向前。」海瓦德今天也貢獻10分，加上泰托姆（Jayson Tatum）贊助15分，霍福特（Al Horford）也繳出10分、11籃板，反觀活塞只有兩名球員得分達兩位數，分別是喬瑟夫（Cory Joseph）的14分和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）的12分。

兩軍的系列賽第2站將於台灣時間18日早上7點登場。