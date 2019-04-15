NBA／衛少大三元白搭 里拉德率拓荒者搶首勝

2019-04-15 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



拓荒者隊在球星里拉德30分領軍下頂住反撲，以104：99力克排第6種子的雷霆，收下主場勝利。 美聯社 分享 facebook

雷霆隊球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）今天在季後賽首戰再繳出24分、10助攻、10籃板的「大三元」成績，卻無法嘗到勝利滋味，拓荒者隊在球星里拉德（Damian Lillard）30分領軍下頂住反撲，以104：99力克排第6種子的雷霆，收下主場勝利。

拓荒者以第3種子挺進季後賽，今天開節就轟下39分，上半場最多取得19分領先，但雷霆第四節先將差距縮小到3分差，喬治（Paul George）2分44秒的外線破網更助隊追到92：93，不過里拉德馬上回應30呎大號三分球，阿米尤（Al-Farouq Aminu）再兩罰命中，差距再拉開。

喬治8.2秒再飆進外線，差距又縮小到3分，但里拉德1.9秒的兩罰都沒失手，最終拓荒者仍以5分差先下一城。

里拉德30分中包括11投5中的三分球，他說：「我們再度感受到勝利滋味，現在我們會延續這感覺，在系列賽保持專注。」他也提到，早有迎接硬仗準備，儘管第一節差距就擴大到兩位數仍沒有掉以輕心，「我沒有看著記分板想說『我們拉開了』，而是想『保持流暢，繼續奮戰』，而當他們開始反撲、回到比賽，你能感受那威力。」

拓荒者主戰中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）上月遭遇骨折重傷，賽季提前報銷，但從尼克轉戰拓荒者的中鋒康特（Enes Kanter）頂上空缺，土耳其中鋒今天除贊助20分還拉下生涯季後賽最多的19籃板，麥凱倫（CJ McCollum）也贊助24分。

這是雷霆搬到奧克拉荷馬後首度和拓荒者在季後賽碰頭，兩隊例行賽交手4次，雷霆取得「橫掃」戰績，不料連勝卻無法延續，今天繳出生涯第9場季後賽「大三元」的衛斯特布魯克右膝和腳踝比賽中還出現不適，但在板凳席接受治療後仍重返球場，還剩4分多鐘時的上籃更助隊追到4分差。

喬治因肩膀痠痛一度可能缺陣，最終帶傷出賽但影響手感，前6投僅1中，手感在第一節後才逐漸加溫，最終貢獻26分、10籃板。

第2戰將於台灣時間17日上午10點半登場。