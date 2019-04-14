SBL／領先15分遭逆轉 金酒不敵裕隆遭淘汰

2019-04-14 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



背水一戰的金酒隊，今天在少了主控于煥亞的情況下，下半場不穩的「老毛病」再現，浪費最多曾領先15分的優勢，最終以73：76不敵裕隆隊，遭到淘汰。

例行賽排名第5的金酒碰上第4名的裕隆，在先吞一敗的情況下，昨天又在首節就傷了主控于煥亞，他左腳扭傷傷退，最終金酒以63：74落敗，系列賽0勝2負陷入淘汰邊緣。

于煥亞左腳踝中度扭傷，防護員評估他的傷勢必須要休養4到6周的時間，在少了一員大將又是背水一戰的情況下，金酒蘇奕晉及時跳出，首節個人獨拿9分，加上雙洋將賽勒、佐藍也有分數貢獻，首節打完就取得10分領先。

次節金酒持續將領先擴大，最多曾來到15分領先，半場打完也還領先9分。不過金酒沒能守住領先問題在下半場再度出現，裕隆靠著洋將夏普連續飆分，將比數追成52平，不過佐藍立刻用三分球還以顏色，三節打完金酒仍領先裕隆。

決勝節裕隆在終場前3分59秒靠著夏普兩罰俱中首度取得領先，不過金酒靠著賽勒、柯旻豪連得5分又要回領先，裕隆則靠著呂政儒擺進2分和林力仁的三分球再度逆轉，而落後2分的金酒，在讀秒階段時蘇奕晉卻在終場前13.69秒發生關鍵失誤，傳球出界也讓球隊錯失追平機會，之後只能啟用犯規戰術，只剩12.77秒最後一波進攻機會的金酒，在佐藍外線落空的情況下，最終以3分差落敗，遭到淘汰。

本季金酒在例行賽時一度衝上聯盟龍頭寶座，卻在上半季末開始陷入低潮，不只讓出第一位置，最終例行賽只以第5名作收，季後賽首輪又是兩場就打包回家，金酒執行教練吳俊雄說：「在少了阿亞的情況下，球員都已經盡力了，還是要給球員掌聲。不過我們下半場都會出現亂流、遭到逆轉，這部分是要去省思的地方。」

裕隆隊呂政儒（右）繳出全隊最高的20分。圖／中華籃球協會提供 分享 facebook