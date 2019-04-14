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NBA／華頓將任國王新主帥 柯爾：替他高興

2019-04-14 16:26聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

華頓遭開除後很快找到新工作，將擔任國王新任總教練。 美聯社
華頓遭開除後很快找到新工作，將擔任國王新任總教練。 美聯社
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湖人隊本季迎來詹姆斯（LeBron James），仍舊無法闖進季後賽，而本季華頓（Luke Walton）帥位不保傳言始終沒有間斷，日前湖人宣布開除執教三年的華頓，不過他在不到48小時的時間內火速找到新東家，成為國王隊新主帥；看到昔日的助理教練有了新去處，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）也替華頓感到高興，「國王得到一個很棒的總教練。」

在執掌湖人兵符前，華頓曾在2014到2016年間在柯爾旗下擔任助理教練，並在柯爾因傷缺陣時暫代總教練職務且繳出亮眼佳績，成為他之後被湖人網羅的主因之一。

華頓在2016年被湖人網羅，擔任總教練3個球季以來，留下98勝148負的戰績，都未能闖進季後賽，加上本季湖人已連續6季無緣季後賽，也讓他在日前丟了工作；而同樣在西區無緣季後賽的國王，也在日前開除總教練耶格（David Joerger）。

而根據最新消息傳出，華頓將和國王達成協議，雙方將會簽下為期4年的合約，合約將會在2022至23年賽季結束後到期。看到昔日的教練團成員找到新工作，柯爾也獻上祝福，「我為華頓感到高興，但同時為耶格感到難過。耶格替國王打下良好基礎，這將是留給華頓的財富。」

柯爾繼續說：「華頓是我的好朋友，他擁有超凡的籃球思想也是個很不錯的人，脾氣很溫和，不僅能很好的執教球隊，也很會和管理層、球員打交道，國王得到一個很棒的主帥。」

談到過去與華頓共事的時光，柯爾表示大家一直在互相學習、一起進步，「在我當總教練5年的時間，我每年都在學習，他（華頓）也很願意去學習。本季國王表現令人印象深刻，我認為他們找到一個合適的主帥，他們的未來一片光明。」

國王柯爾湖人

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