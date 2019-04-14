NBA／季後賽三分球數超越艾倫 柯瑞：非常榮幸

2019-04-14 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



柯瑞生涯季後賽累積386顆三分球成功超越退役名將艾倫，成為史上第一，賽後表示非常榮幸且心懷感激。 美聯社 分享 facebook

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今天在季後賽首輪首戰就有亮眼表現，全場三分球12投8中，繳出38分、15籃板、7助攻、1阻攻的成績，率隊以121：104擊敗快艇隊，為季後賽開出紅盤，生涯季後賽累積386顆三分球也成功超越艾倫（Ray Allen），成為史上第一，賽後柯瑞表示，能夠超越艾倫感覺非常榮幸且心懷感激。

原本季後賽三分球紀錄是由艾倫所保持的385顆，賽前柯瑞生涯季後賽三分球則為378顆，只差7顆就可追平紀錄，今天他在第四節剩下7分05秒時投進單場第7顆三分球，然後在剩下6分40秒時投進破紀錄的第8顆三分球，超越艾倫成為新科季後賽三分球王。

賽後談到自己季後賽三分球超越艾倫成為史上第一，柯瑞表示，能夠打破這樣的季後賽紀錄，顯而易見的是你需要打過很多季後賽，「這就是我的比賽方式，我對自己每一個出手都很有自信。能夠超越艾倫這樣名人堂等級的球員，這真的很不真實，能夠有機會做到這一切，我非常榮幸且心懷感激。」

而柯瑞的好表現，不只自家人讚賞，就連對手也都給予肯定，快艇威廉斯（Lou Williams）認為，他（柯瑞）打出像我在電視上看過的那種典型柯瑞式表現。」隊友格林（Draymond Green）則說：「柯瑞現在正值顛峰，他打破任何三分球紀錄我都不會感到驚訝，每個人都說他是NBA歷史上最佳射手，我認為這件事沒有爭議。」