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NBA／季外訓練秘密武器 亞當斯靠這味

2019-04-14 14:31聯合報 記者曾思儒╱即時報導

雷霆亞當斯季後賽開打前受訪透露自己訓練時的「秘密武器」。 美聯社
雷霆亞當斯季後賽開打前受訪透露自己訓練時的「秘密武器」。 美聯社
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身為雷霆隊倚賴的禁區門神，亞當斯（Steven Adams）季後賽開打前受訪透露，休假期間，他每次訓練完都會喝杯健力士（Guinness）啤酒，算是自己特別的怪癖。

來自紐西蘭的雷霆中鋒提到，休季時，鐵含量較高的健力士就是他訓練的「固定班底」，而且他都是去威靈隊一間固定的酒吧，「每次我揮汗完，我就會過去，那裡的女服務生認識我，她會在大概12點準備好，總是如此。」

他分享說，他總是固定點一品脫（600毫升）的啤酒，快速解決再開始吃午餐，之後再繼續練習，每次都如此；不過他也強調，那是休季期間才有的例行公事，開季後他幾乎滴酒不沾。

不只啤酒，亞當斯也喜歡小酌葡萄酒，若是開懷大飲，喝個8品脫（2400毫升）也沒問題；他也不是第一個把酒加入固定飲食的NBA球員，重返勇士隊的中鋒伯加特（Andrew Bogut）也提過，每次回到澳洲就會和家人一起享受晚上的小酌時刻。

勇士今天在當家球星柯瑞（Stephen Curry）三分球12投8中狂轟38分領軍下，以121：104擊敗快艇隊，季後賽首勝到手；今年以第6種子進軍季後賽的雷霆，首戰則要在台灣時間明天凌晨3點半挑戰第3種子拓荒者隊。

※ 提醒您：飲酒過量有礙健康 酒後不開車

雷霆勇士Steven Adams

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