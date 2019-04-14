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NBA／和貝佛利衝突都被吹出場 KD喊有趣

2019-04-14 13:04聯合報 記者曾思儒╱即時報導

杜蘭特(左)與貝佛利(右)末節起衝突，雙雙被驅逐出場，帶著23分離場的KD以「有...
杜蘭特(左)與貝佛利(右)末節起衝突，雙雙被驅逐出場，帶著23分離場的KD以「有趣」形容和貝佛利的交手。 美聯社
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勇士隊今天以121：104解決快艇隊，踏出3連霸第一步，但球星杜蘭特（Kevin Durant）和快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley）第四節卻雙雙被吹出場，賽後勇士教頭柯爾（Steve Kerr）還「酸」了貝佛利一下。

貝佛利球風剽悍，今天多次對位高出一個頭的杜蘭特，第四節被吹出場前就已經多次肢體、言語「交流」，貝佛利一次防守杜蘭特被吹犯規後，還多次模仿杜蘭特重心不穩動作，雙方早有火藥味；第四節4分41秒，杜蘭特防守貝佛利，被吹犯規後兩人嘴巴都沒停下來，雙雙被裁判馬洛伊（Ed Malloy）驅逐出場。

柯爾提到這次判決先說，杜蘭特算是被引誘「上鉤」了，因為驅逐出場意謂兩次技術犯規，「但這就是貝佛利，我們這幾天說過很多次了，他是名難纏的防守者，打得很認真，我們很尊敬他，但你也不能被引誘，因為這對我們是很壞的交易，快艇整年已經製造很多次很好的交易，這或許是最棒的一次。」

根據NBA規定，單一球員在季後賽累積7次技術犯規，就要自動禁賽一場。

今天6投1中拿下3分、7助攻、7籃板的貝佛利，賽後受訪否認故意挑起杜蘭特情緒，「我就是做自己，在球場很有趣，我們對抗，我真的希望別有那麼多哨音，因為我知道這是第1戰，我們也試著奠定基礎。」他也提到，球迷到場看球是想看好比賽，而非那麼多響哨，「但這不是我們能控制的事情。」

杜蘭特今天上場32分鐘，帶著23分離場的他以「有趣」形容和貝佛利的交手；他表示兩人早從大學就曾碰頭，很清楚對方習性，也知道貝佛利在比賽中有很多身體對抗，且嘴巴也不會停下來，「這是他的特色，所以對我來說，我知道系列賽情況會如何，所以我覺得今晚很有趣。」

杜蘭特快艇勇士

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