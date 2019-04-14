NBA／柯瑞季後賽三分球超越艾倫 勇士轟垮快艇

2019-04-14 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



柯瑞季後賽三分球進球數更超越傳奇球星艾倫，成為史上第一。 歐新社 分享 facebook

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）季後賽首戰就寫下聯盟新紀錄，他今天出戰快艇隊狂飆外線，三分球12投8中轟進38分，除了率衛冕軍以121：104旗開得勝，季後賽三分球進球數更超越傳奇球星艾倫（Ray Allen），成為史上第一。

NBA季後賽三分球進球榜首位是剛訪台的退役傳奇球星艾倫，171場季後賽共投進385記。柯瑞本季前累計進球數已達378球，今天在生涯第91場季後賽，上半場就命中4球，第三節再追加2記，包括1分10秒突然急停的30呎大號外線；第四節7分59秒，柯瑞單場第7記三分球命中、進球數追上艾倫，6分40秒再追加一球，正式超越艾倫，自己也比出慶祝動作。

柯瑞再改寫一項三分球紀錄。 歐新社 分享 facebook

柯瑞今天上半場就拿20分，包含6投4中的三分球，第二節末球隊一波18：5攻勢，他個人就包辦14分；他上半場另有6助攻，且都是首節就送出，創下個人季後賽單節助攻新高，也助隊半場取得69：56領先。

第三節勇士先有杜蘭特（Kevin Durant）中距離開砲，柯瑞再接棒單節攻進10分，率衛冕軍保持領先優勢；第四節快艇仍沒追上差距，勇士最後1分41秒就將柯瑞在內的幾名主力換下場，在板凳區迎接勝利。

柯瑞今天還抓下全場最多15籃板，創下個人最佳，另傳出7助攻，以全方位身手迎接紀錄夜。

杜蘭特也貢獻23分成績單，第三節開節不到1分鐘上籃倒在籃框下，雖自行起身但手扶著臀部好一會兒，7分41秒防守時換右手被快艇蓋里納利（Danilo Gallinari）踢到，痛到蹲在場邊，雖沒影響之後上場，但第四節4分41秒和快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley）一次對位肢體動作過大，兩人都被裁判驅逐出場。

杜蘭特留下出賽32分鐘、23分的成績單提前離場，生涯首度打季後賽的勇士中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）第四節也提前犯滿，只留下出賽21分鐘、9分、9籃板成績單。

快艇表現最亮眼的是從板凳出發的哈瑞爾（Montrezl Harrell），他上半場12投9中拿22分，全場貢獻26分，同是替補上場的威廉斯（Lou Williams）也貢獻25分。