親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

影／太誇張！兩個兒子都是警察 父帶兩兒上門打人

運動筆記波士頓馬拉松非官方指南 (by Jay的跑步筆記)今年秋季就一起跑進襪子的故鄉吧! -2019織足盃超半程馬拉松
健行筆記【山旅】北台灣階梯訓練場，面天山向天山步道！＋石階裝備建議流水淙淙 輕鬆好走@十八份水圳步道
NBA精彩演出- Stephen Curry超越Ray Allen季後賽三分球紀錄 (4月14日)焦點球員- Stephen Curry (4月14日)

NBA／柯瑞季後賽三分球超越艾倫 勇士轟垮快艇

2019-04-14 10:52聯合報 記者曾思儒╱即時報導

柯瑞季後賽三分球進球數更超越傳奇球星艾倫，成為史上第一。 歐新社
柯瑞季後賽三分球進球數更超越傳奇球星艾倫，成為史上第一。 歐新社
分享

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）季後賽首戰就寫下聯盟新紀錄，他今天出戰快艇隊狂飆外線，三分球12投8中轟進38分，除了率衛冕軍以121：104旗開得勝，季後賽三分球進球數更超越傳奇球星艾倫（Ray Allen），成為史上第一。

NBA季後賽三分球進球榜首位是剛訪台的退役傳奇球星艾倫，171場季後賽共投進385記。柯瑞本季前累計進球數已達378球，今天在生涯第91場季後賽，上半場就命中4球，第三節再追加2記，包括1分10秒突然急停的30呎大號外線；第四節7分59秒，柯瑞單場第7記三分球命中、進球數追上艾倫，6分40秒再追加一球，正式超越艾倫，自己也比出慶祝動作。

柯瑞再改寫一項三分球紀錄。 歐新社
柯瑞再改寫一項三分球紀錄。 歐新社
分享

柯瑞今天上半場就拿20分，包含6投4中的三分球，第二節末球隊一波18：5攻勢，他個人就包辦14分；他上半場另有6助攻，且都是首節就送出，創下個人季後賽單節助攻新高，也助隊半場取得69：56領先。

第三節勇士先有杜蘭特（Kevin Durant）中距離開砲，柯瑞再接棒單節攻進10分，率衛冕軍保持領先優勢；第四節快艇仍沒追上差距，勇士最後1分41秒就將柯瑞在內的幾名主力換下場，在板凳區迎接勝利。

柯瑞今天還抓下全場最多15籃板，創下個人最佳，另傳出7助攻，以全方位身手迎接紀錄夜。

杜蘭特也貢獻23分成績單，第三節開節不到1分鐘上籃倒在籃框下，雖自行起身但手扶著臀部好一會兒，7分41秒防守時換右手被快艇蓋里納利（Danilo Gallinari）踢到，痛到蹲在場邊，雖沒影響之後上場，但第四節4分41秒和快艇後衛貝佛利（Patrick Beverley）一次對位肢體動作過大，兩人都被裁判驅逐出場。

杜蘭特留下出賽32分鐘、23分的成績單提前離場，生涯首度打季後賽的勇士中鋒卡珍斯（DeMarcus Cousins）第四節也提前犯滿，只留下出賽21分鐘、9分、9籃板成績單。

快艇表現最亮眼的是從板凳出發的哈瑞爾（Montrezl Harrell），他上半場12投9中拿22分，全場貢獻26分，同是替補上場的威廉斯（Lou Williams）也貢獻25分。

柯瑞快艇勇士

相關新聞

NBA／76人爆冷不敵籃網 2萬主場球迷送噓聲

2019-04-14 08:26

NBA／生涯10年最慘 羅瑞季後賽首戰得分掛蛋

2019-04-14 12:15

NBA／神速再就業！ 華頓將擔任國王新主帥

2019-04-14 09:57

NBA／替補中鋒第四節用手機 76人球團開罰

2019-04-14 08:48

NBA／卡珍斯季後賽初體驗 柯爾：為他感到興奮

2019-04-14 11:44

NBA／與NFL球員夜店外打架遭逮 巫師前鋒丟工作

2019-04-14 09:31

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-14 10:57

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-14 09:52

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

NBA／快艇殺手柯瑞歸隊 勇士首輪看好

2019-04-13 23:58

NBA／對決好兄弟亞當斯 康特直言將嘴上不饒人

2019-04-13 16:36

NBA／自認逐漸找回巔峰狀態 海瓦德望季後賽爆發

2019-04-13 13:25

NBA／致敬韋德所屬熱火三巨頭 雷納德：成就今日的我

2019-04-13 13:15

NBA／諾維茨基、韋德告別 冰釋前嫌友情萌芽

2019-04-13 11:40

NBA／諾維茨樂意成獨行俠股東 庫班：會是很棒的事

2019-04-13 11:39

NBA／火箭首輪迎戰爵士 丹東尼授意葛登專防米契爾

2019-04-13 11:28

NBA／韋德假動作成招牌 巴提耶：被騙起是種榮耀

2019-04-13 10:48

NBA／快艇首輪迎戰勇士 近30年來最被賭盤開衰

2019-04-13 10:30

NBA／華頓遭開除 柯爾：湖人失去深得人心的教練

2019-04-13 09:51

NBA／訪台行展現嚴格自律 艾倫爬山晨跑樣樣來

2019-04-13 09:30

NBA／不怕哨音鬧場 勇士柯爾：季後賽吹判會更寬鬆

2019-04-13 09:28

NBA／解決戴維斯去留問題 鵜鶘傳聘用騎士奪冠推手

2019-04-13 08:18

NBA／華頓遭開除 泰隆魯成湖人新帥候選

2019-04-13 07:51

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00

真心換絕情 德羅展和湯瑪斯換隊兩樣情

2019-03-21 07:00

尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00

火箭9連勝勢如破竹 1場敗仗露出阿基里斯之踵

2019-03-15 07:00

黃蜂拚季後賽末班車 得看華克能否續演神蹟

2019-03-15 07:00
看更多

熱門文章

新加坡羽賽／5度化解賽末點 戴資穎逆轉進決賽

2019-04-13 14:59

NBA／魔術104：101暴龍 林書豪季後賽G1未上場

2019-04-14 05:00

日職／王柏融連兩天未敲安 對決陳冠宇吃癟

2019-04-13 15:36

NBA／魔術下剋上伏龍奪首勝 林書豪板凳坐全場

2019-04-14 07:49

NBA／柯瑞季後賽三分球超越艾倫 勇士轟垮快艇

2019-04-14 10:52

日職／王柏融4支0被學長解決 陳冠宇防禦率仍是0

2019-04-13 15:46

NBA／替補中鋒第四節用手機 76人球團開罰

2019-04-14 08:48

NBA／76人爆冷不敵籃網 2萬主場球迷送噓聲

2019-04-14 08:26

NBA／神速再就業！ 華頓將擔任國王新主帥

2019-04-14 09:57

NBA／自認逐漸找回巔峰狀態 海瓦德望季後賽爆發

2019-04-13 13:25

NBA／對決好兄弟亞當斯 康特直言將嘴上不饒人

2019-04-13 16:36

NBA／與NFL球員夜店外打架遭逮 巫師前鋒丟工作

2019-04-14 09:31

MiLB／王維中後援2局奪勝投 林子偉賽前獲表揚

2019-04-13 16:13

春季聯賽／二度開TJ後復出 森榮鴻今年再拚中職

2019-04-13 13:42

新加坡羽賽／苦戰3局不敵金廷 周天成連霸夢碎

2019-04-13 18:08

新加坡羽賽／對決「面膜之友」 戴資穎拚2連冠

2019-04-14 10:28

MLB／終結54打數安打荒 戴維斯留下本季首安球

2019-04-14 08:06

清晨盃羽賽／專業組星光熠熠 2名世界冠軍領銜退役名將較勁

2019-04-13 18:29

中職／昔在球場當球僮 陳江和今回台南說再見

2019-04-13 21:11

謝國城少棒／彰化縣7球員無身分證 首戰遭沒收比賽

2019-04-13 13:14

中職／張志豪連兩天開轟 生涯百轟達成

2019-04-13 20:15

MLB／心臟裝支架沒差 沙巴西亞5局無失分

2019-04-14 09:07

SBL／中場休息被罵醒 璞園驚滔駭浪勝達欣

2019-04-13 22:18

新加坡羽賽／小戴今爭冠、小天連霸夢碎

2019-04-13 23:52

中職／林宥穎看狀元戴培峰 「很特別的捕手」

2019-04-13 16:52

NBA／卡珍斯季後賽初體驗 柯爾：為他感到興奮

2019-04-14 11:44

謝國城少棒／首局4連轟 台東單場7轟退雲林

2019-04-13 16:23

SBL／陳昱瑞囊括最佳新人、第六人 沒季後賽打好悶

2019-04-13 19:26

中職／蘇智傑雙響砲助潘威倫3連勝 斷兄弟7連勝

2019-04-13 20:42

NBA／快艇殺手柯瑞歸隊 勇士首輪看好

2019-04-13 23:58

謝國城少棒／屏東雙投飆13K 打退新北奪首勝

2019-04-13 19:12

MLB／自動出局數？ 裁判給上壘包爾卻自行離場

2019-04-14 10:20

日職／陽岱鋼熄火 連10打數無安

2019-04-13 16:44

春季聯賽／王建民表弟先發勝 袁迺翔擅長卡特球

2019-04-13 17:42

SBL／賽勒下半場熄火 裕隆逆轉金酒聽牌

2019-04-13 19:53

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-14 10:57

名人賽╱伍茲展虎威！第2輪僅落後領先者1桿

2019-04-13 16:00

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-14 09:52

中職／老狀元看新狀元 林益全讚戴培峰守備好

2019-04-13 16:01

中職／張志豪百轟無用 潘威倫好投斷兄弟連勝

2019-04-13 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top