NBA／替補中鋒第四節用手機 76人球團開罰

2019-04-14 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



以東區第3種子進軍季後賽，76人今天在主場卻以102：111不敵排第6種子的籃網隊，且苦吞首敗外還出現爭議鏡頭，31歲替補中鋒強森（Amir Johnson）被拍到第四節使用手機，還將螢幕秀給隊友安比德（Joel Embiid），不恰當行為馬上遭球隊罰款。

當時76人落後分數已達16分，但強森從熱身衣口袋拿出手機的舉動仍遭各方批評，ESPN球評柏克（Doris Burke）指強森球場表現雖不活躍，但人仍在板凳席，拿出手機、安彼德甚至露出微笑，觀感非常不好；76人教頭布朗（Brett Brown）也說，強森的行為「完全無法接受」。

安比德賽後為隊友及自己緩頰，他解釋說，強森是心繫愛女，「我低頭看是因為他說，他的女兒病得很重，他是在看狀況如何。」

今天上場時間掛零卻成焦點的強森，賽後也發表聲明為自己行為道歉，「我承擔所有責任，也會接受自己行為帶來的後果，我也要為這件事造成分心和隊友、球團和球迷道歉。」

NBA原本就有禁用手機的規定，違者將遭受罰款甚至禁賽，76人賽後沒多久也直接對強森處以罰責。球團總管布蘭德（Elton Brand）表示，球團已經直接罰款強森，但沒透露確切金額，布蘭德說：「我已經直接和強森說，他也明白此舉有多不妥。現在我們要團結一心，將全部專注力放在第2戰。」

第2戰將於16日登場，和首戰同樣在費城舉行。