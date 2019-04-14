NBA／76人不敵籃網 2萬球迷送噓聲

2019-04-14 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



NBA季後賽今天點燃戰火，東區第6種子籃網隊首戰就上演驚奇，後衛羅素（DAngelo Russell）領軍攻下26分，率籃網以111：102壓下東區第3種子76人隊，也讓費城超過2萬名進場球迷以噓聲送給自家球員。

籃網首節就取得31：22優勢，領先還數度達到兩位數，76人明星中鋒安比德（Joel Embiid）第三節9分51秒進球後雖將差距縮小到2分，想反超仍差一股氣；反觀籃網除羅素發揮，勒佛特（Caris LeVer）第四節也以外線穩定軍心，以全場23分表現助隊季後賽開出紅盤。

籃網教頭亞特金森（Kenny Atkinson）很滿意球員今天表現，他說：「我想若是在季初，尤其是我們打得掙扎的時候，我們會輸掉像這樣的比賽。」但籃網延續例行賽季末的好表現，全隊三分球26投11中、有6人得分達兩位數。

嘗到生涯首場季後賽勝利的羅素，今天表現壓下高中隊友西蒙斯（Ben Simmons）；他自信說，相信球隊會保持好狀態，尋求季後賽持續闖關，「我相信我們的進攻，我們背後有很好的智囊團，教練季初就設定一些進攻戰術，運轉得也愈來愈順暢。」

76人今天只有巴特勒（Jimmy Butler）的36分撐場，賽前還有膝傷疑慮的安比德雖有22分、15籃板，但全場15投僅5中，包含5投盡墨的三分球，另3名先發西蒙斯、哈里斯（Tobias Harris）和瑞迪克（JJ Redick）更是合計31投失手20球，全隊三分球25投更只命中3球，難怪球迷噓聲震天。

76人教頭布朗（Brett Brown）提到，安比德沒有打出過往主宰比賽的表現，安比德也檢討說：「我們必須有更好表現，為了球迷，我們要帶給他們歡樂。」