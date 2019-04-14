NBA／魔術逆轉暴龍搶首勝 林書豪板凳坐全場

2019-04-14 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



相隔3季再度參加季後賽，「哈佛小子」林書豪（Jeremy Lin）今天在暴龍隊出戰魔術隊的首戰就整場坐板凳，只能看魔術後衛奧古斯丁（DJ Augustin）最後4.2秒飆進致勝三分球，率第7種子魔術以104：101擊敗多倫多代表，演出今天第2場「低種子的逆襲」。

暴龍雖是以東區第2種子之姿進軍季後賽，本季例行賽碰第7種子的魔術4次，兩隊各拿2勝，今天碰頭儘管暴龍頭號球星雷納德（Kawhi Leonard）開賽前4投全命中，率球隊首節取得30：25領先，但奧古斯丁上半場就攻下19分，半場打完反而率隊以57：49反超。

暴龍第三節在席亞康（Pascal Siakam）和雷納德聯手下，一波14：2攻勢回到比賽，三節打完還取得76：75領先，第四節末在雷納德連拿5分下仍握有101：99優勢，但奧古斯丁再挺身而出，他在44.9秒先投進追平球，4.9秒再飆進打破平手僵局的關鍵外線，加上雷納德最後的追平一擊是連籃框都沒碰到的「麵包」球，讓魔術以3分差帶走勝利。

魔術全隊7人得分達兩位數，第一功臣奧古斯丁三分球5投4中貢獻25分最亮眼；雷納德今天也轟下25分、席亞康24分，但主力後衛羅瑞（Kyle Lowry）7投盡墨、得分掛蛋，沒能守護主場勝利。

這也是今天季後賽開打日第2場爆冷比賽，率先開打的東區第3種子76人隊，首戰以102：111敗給排第6種子的籃網隊。

林書豪今天全場坐板凳，生涯第4度參與季後賽還沒留下上場紀錄；本季他從老鷹隊轉戰暴龍，例行賽倒數第2戰也是整戰場邊坐。