NBA／火箭首輪迎戰爵士 丹東尼授意葛登專防米契爾

2019-04-13 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



爵士米契爾(右)是火箭盯防重點。 路透 分享 facebook 休士頓火箭將在季後賽首輪與猶他爵士碰頭，其中爵士二年級生米契爾（Donovan Mitchell）被火箭列入頭號防守目標，火箭總教練丹東尼（Mike D'Antoni）在今天表示，將交由葛登（Eric Gorden）扛此重任。

爵士去年季後賽首輪在米契爾領軍下以4：2下剋上擊敗雷霆，不過在季後賽第二輪遭遇火箭以1：4遭到淘汰，其中米契爾就因為受制於火箭的防守，進攻火力大減，今年雙方提早在首輪碰頭，火箭也做好了降低米契爾破壞力的準備。

「我們必須盡可能讓他打得更加艱難一點，因為他是令人難以置信的進攻球員。」火箭總教練丹東尼說：「面對一名這樣優秀的球員，有時候你只能看他自己的表現如何，只能想辦法讓他打得更艱難一點，迫使他用不習慣的方式出手。」

葛登則是對於防守米契爾一事感到信心，「就跟防守其他的優秀球員一樣，他什麼都會，不但可以切入還能投三分球，我認為你只能努力對他打出身體對抗，這讓我想看看自己的防守能讓他命中多少次受到干擾的出手。」

對於本賽季火箭一路打得跌跌撞撞，火箭一哥哈登（James Harden）f表示，球隊能走到這一步並不容易，「我們面臨了球員受傷、新人加盟等異動，但最終我們都保持了士氣，讓我們現在能處在這個位置上，在聯盟中有一些球隊或球員可能在面臨這樣的狀況時就選擇放棄，但我們展現了十足韌性。」