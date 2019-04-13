NBA／華頓遭開除 柯爾：湖人失去深得人心的教練

2019-04-13 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



洛杉磯湖人在今天宣布開除執教三年的總教練華頓（Luke Walton），在聯盟間引發正反兩極的看法，其中過去曾與華頓共識的金州勇士主帥柯爾（Steve Kerr）就表示，湖人將失去一名聯盟最好且獲得球員信賴的好教練。

在執掌湖人兵符前，華頓曾在2014到2016年間於柯爾旗下擔任助理教練，甚至在柯爾因傷缺陣時暫代總教練職務並繳出亮眼佳績，成為他之後被湖人網羅的主因之一。

不過對於湖人在今天宣布開除華頓，柯爾也感到相當遺憾，「作為一名總教練，你和周圍的所有事情都是息息相關，尤其是團隊的動力、團結程度能決定你的未來，所以你必須要讓一切良好的運轉，如果這中間發生一些偏差，就會像是湖人本季這樣，產生層出不窮的問題，這時候教練就必須要承擔責任。」

柯爾強調，華頓是他見過頭腦最好的人之一，尤其還是一名深得球員信任的總教練，會遭到開除多少與他周遭的狀況有關，「他的處境就像是聯盟中每一個教練都必須要面對的，我為他感到遺憾，同時也覺得自己相當幸運，能夠在一支每天不斷提升團隊凝聚力的球隊執教，這樣的好工作在聯盟中可不常見。」

至於過去兩年來在華頓執教下獲得重用的湖人前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma），則是不忘在個人推特上感謝華頓給予他的機會，「我由衷的感謝華頓與教練團，他們從我加入的第一天就不斷讓我做自己，在這個聯盟中，機會等同於一切，而就是他們給了我機會。」