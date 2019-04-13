NBA／不怕哨音鬧場 勇士柯爾：季後賽吹判會更寬鬆

2019-04-13 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



勇士教頭柯爾。 路透 分享 facebook 衛冕軍金州勇士將在明天上午8時在季後賽首輪遭遇洛杉磯快艇，雖然過去幾周勇士曾多次表達對於裁判判決的不滿，但總教練柯爾（Steve Kerr）與主控柯瑞（Stephen Curry）都在今天表示，不會擔心季後賽出現哨聲打亂球隊節奏的狀況發生，柯爾更說，在季後賽更講求比賽流暢度的情況下，裁判的吹判尺度也應該有所改變。

勇士在月初出戰灰狼的比賽中，因為裁判的關鍵哨聲導致他們在延長賽出球，賽後包括柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）和格林（Draymond Green）都異口同聲的砲轟裁判判決偏頗，導致三人一同遭到聯盟罰款。

對於明天將開打的季後賽是否擔心持續有裁判哨聲影響比賽的問題，柯瑞在今天受訪時說：「在過去一兩個月來這一直都是一個話題，但我認為裁判會改變他們看待比賽的方式，這不會因此影響或是分散我們的注意力。或許哨音仍有可能讓我們變得激動，但這不會導致我們打出一場糟糕的比賽或是系列賽，甚至是改變我們的風格。」

而勇士主帥柯爾也認為，裁判將不會用對待例行賽的方式來吹判季後賽，甚至尺度會變得更加放鬆，「如果他們用一樣的方式吹判比賽，每場比賽都會需要打上四個小時。老實說每一次攻守都會有犯規的問題產生，但首先你要搞清楚，當球迷大喊『這在例行賽肯定是犯規』時，事實並不是這樣，裁判的工作是讓比賽流暢的運轉，這到季後賽會變得更加艱難，因為會有更多的身體對抗。」