親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

獨裁者掰掰！中東北非強人接連垮 下一個難道是…

日職／王柏融一棒致勝能力強 日媒：火腿的優勢

運動筆記波士頓馬拉松非官方指南 (by Jay的跑步筆記)今年秋季就一起跑進襪子的故鄉吧! -2019織足盃超半程馬拉松
健行筆記2019/04/04-05 鈴鳴閂山【山旅】碧潭河岸光景，和美山步道的越野跑練習！
NBA今日最佳球員- Dwyane Wade (4月11日)今日十大好球 (4月11日)

NBA／不怕哨音鬧場 勇士柯爾：季後賽吹判會更寬鬆

2019-04-13 09:28聯合報 記者劉肇育╱即時報導

勇士教頭柯爾。 路透
勇士教頭柯爾。 路透
分享
衛冕軍金州勇士將在明天上午8時在季後賽首輪遭遇洛杉磯快艇，雖然過去幾周勇士曾多次表達對於裁判判決的不滿，但總教練柯爾（Steve Kerr）與主控柯瑞（Stephen Curry）都在今天表示，不會擔心季後賽出現哨聲打亂球隊節奏的狀況發生，柯爾更說，在季後賽更講求比賽流暢度的情況下，裁判的吹判尺度也應該有所改變。

勇士在月初出戰灰狼的比賽中，因為裁判的關鍵哨聲導致他們在延長賽出球，賽後包括柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）和格林（Draymond Green）都異口同聲的砲轟裁判判決偏頗，導致三人一同遭到聯盟罰款。

對於明天將開打的季後賽是否擔心持續有裁判哨聲影響比賽的問題，柯瑞在今天受訪時說：「在過去一兩個月來這一直都是一個話題，但我認為裁判會改變他們看待比賽的方式，這不會因此影響或是分散我們的注意力。或許哨音仍有可能讓我們變得激動，但這不會導致我們打出一場糟糕的比賽或是系列賽，甚至是改變我們的風格。」

而勇士主帥柯爾也認為，裁判將不會用對待例行賽的方式來吹判季後賽，甚至尺度會變得更加放鬆，「如果他們用一樣的方式吹判比賽，每場比賽都會需要打上四個小時。老實說每一次攻守都會有犯規的問題產生，但首先你要搞清楚，當球迷大喊『這在例行賽肯定是犯規』時，事實並不是這樣，裁判的工作是讓比賽流暢的運轉，這到季後賽會變得更加艱難，因為會有更多的身體對抗。」

勇士柯瑞柯爾

相關新聞

NBA／華頓遭開除 泰隆魯成湖人新帥候選

2019-04-13 07:51

NBA／訪台談NBA生涯 雷槍：生不逢時

2019-04-13 00:49

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-11 12:56

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-11 10:57

NBA／華頓遭開除 柯爾：湖人失去深得人心的教練

2019-04-13 09:51

NBA／解決戴維斯去留問題 鵜鶘傳聘用騎士奪冠推手

2019-04-13 08:18

NBA／勇士、公鹿邀復出拚冠 艾倫：永遠不說不

2019-04-12 15:45

NBA／「雷槍」艾倫訪台會球迷 大談三分紀錄、秀神射

2019-04-12 15:32

NBA／對戰老八快艇演加州南北內戰 勇士：沒那麼容易

2019-04-12 14:46

NBA／魔術強森無預警去職 歐尼爾力薦衛斯特接班

2019-04-12 14:35

NBA／單月最佳獎項公佈 安戴托昆波、哈登再上榜

2019-04-12 12:57

NBA／高層原班人馬續留 灰狼有意找畢拉普斯任總裁

2019-04-12 12:25

NBA／魔術強森請辭 綠衫軍總管：無法理解他事前不告訴老闆

2019-04-12 12:02

NBA／連17年晉級季後賽紀錄中止 帕克未來動向受矚

2019-04-12 11:50

NBA／季後賽熱戰開打在即 強強對決精彩可期

2019-04-12 11:16

NBA／上場少沒關係 籃網菜鳥這招激勵整支球隊

2019-04-12 11:14

NBA／祖魯確定不續任 騎士將尋覓新帥

2019-04-12 10:36

NBA／一口氣撤換總管、主帥 灰熊高層人事大洗牌

2019-04-12 10:33

NBA／國王高層人事震盪 主帥耶格遭到開除

2019-04-12 09:38

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

一個「巨人網紅」的誕生：7呎3吋的馬揚諾維奇

2019-03-25 19:06

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00

真心換絕情 德羅展和湯瑪斯換隊兩樣情

2019-03-21 07:00

明星賽後輸多勝少 威能不再的雷霆？

2019-03-20 12:00

尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00

火箭9連勝勢如破竹 1場敗仗露出阿基里斯之踵

2019-03-15 07:00

黃蜂拚季後賽末班車 得看華克能否續演神蹟

2019-03-15 07:00

林書豪配詹姆斯 能救得了湖人嗎？

2019-03-14 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融高飛犧牲打進帳1打點 火腿4:1羅德

2019-04-12 20:13

中職／味全龍延下周宣布 正龍族黃煚隆進教練團

2019-04-12 14:08

日職／王柏融打點再進帳 近7場比賽貢獻7分

2019-04-12 20:22

新加坡羽賽／拍退成池鉉晉4強 戴資穎再戰山口茜

2019-04-12 17:45

NBA／勇士、公鹿邀復出拚冠 艾倫：永遠不說不

2019-04-12 15:45

NBA／季後賽熱戰開打在即 強強對決精彩可期

2019-04-12 11:16

NBA／華頓遭開除 泰隆魯成湖人新帥候選

2019-04-13 07:51

NBA／連17年晉級季後賽紀錄中止 帕克未來動向受矚

2019-04-12 11:50

NBA／魔術強森無預警去職 歐尼爾力薦衛斯特接班

2019-04-12 14:35

中職／張志豪第99轟逆轉 兄弟久違7連勝

2019-04-12 22:50

新加坡羽賽／周天成苦戰三局險勝 挺進4強賽

2019-04-12 16:58

中職／味全龍口袋陣容還有誰？劉志昇也是人選

2019-04-12 16:03

日職／王柏融一棒致勝能力強 日媒：火腿的優勢

2019-04-13 08:54

NBA／對戰老八快艇演加州南北內戰 勇士：沒那麼容易

2019-04-12 14:46

MLB／別叫佐佐木朗希怪物 菊池雄星：我們是鬼屋嗎？

2019-04-13 06:55

NBA／「雷槍」艾倫訪台會球迷 大談三分紀錄、秀神射

2019-04-12 15:32

日職／樂天宋家豪奪5中繼 巨人陽岱鋼連7打數摃

2019-04-12 21:13

NBA／高層原班人馬續留 灰狼有意找畢拉普斯任總裁

2019-04-12 12:25

NBA／單月最佳獎項公佈 安戴托昆波、哈登再上榜

2019-04-12 12:57

MLB／傷兵名單又膨脹 桑契斯成洋基第12名傷兵

2019-04-13 07:13

春季聯賽／投手沒登錄卻上場 稻江遭沒收比賽

2019-04-12 13:00

NBA／解決戴維斯去留問題 鵜鶘傳聘用騎士奪冠推手

2019-04-13 08:18

影／12強棒球賽程揭曉 辜仲諒：帶回金牌

2019-04-12 16:31

NBA／祖魯確定不續任 騎士將尋覓新帥

2019-04-12 10:36

NBA／訪台談NBA生涯 雷槍：生不逢時

2019-04-13 00:49

NBA／魔術強森請辭 綠衫軍總管：無法理解他事前不告訴老闆

2019-04-12 12:02

新加坡羽賽／都拚戰3局勝出 小戴、小天同晉4強

2019-04-13 00:27

MiLB／張育成猛打賞3打點 本季首轟出爐

2019-04-12 12:27

12強賽／B組賽程出爐 中日大戰壓軸

2019-04-12 16:20

MLB／今日戰績表 水手砲聲隆隆豪取6連勝

2019-04-12 13:00

NBA／華頓遭開除 柯爾：湖人失去深得人心的教練

2019-04-13 09:51

中職／猿洋投勝投開張 洪總：希望一路順下去

2019-04-12 22:53

春季聯賽／連4年赴美訓練 黃柏豪備戰中職選秀

2019-04-12 18:11

日職／王柏融無安 打點仍進帳

2019-04-13 00:22

NBA／上場少沒關係 籃網菜鳥這招激勵整支球隊

2019-04-12 11:14

MLB／最愛招惹吉祥物 辛德賈德又有新案例

2019-04-13 07:52

中職／猿耍悍將 洋投開胡

2019-04-13 00:20

春季聯賽／楊承遠大鳥慢啼 目標鎖定進軍職棒

2019-04-12 21:35

NBA／不怕哨音鬧場 勇士柯爾：季後賽吹判會更寬鬆

2019-04-13 09:28

中職／猿3:1擊敗悍將 李茲6局好投奪首勝

2019-04-12 21:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top