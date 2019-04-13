NBA／解決戴維斯去留問題 鵜鶘傳聘用騎士奪冠推手

2019-04-13 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



大衛葛里芬。 美聯社 分享 facebook 紐奧良鵜鶘本賽季在歷經球隊明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）的「賣我」風波後最終無緣季後賽，球團季後隨即展開下一階段任務，並在今天傳出將聘請大衛葛里芬（David Griffin）擔任籃球營運副總裁，他不僅將全權掌控球隊營運，還將被授權解決戴維斯的去留問題。

曾在太陽制服組工作17個年頭的葛里芬，在2010年接掌騎士副總裁一職後，負責操盤詹姆斯（LeBron James）離隊後的重建工作有成，在2014年兼任球團總經理後，他更在詹姆斯回歸時為騎士打造出三巨頭陣容，讓他因此獲得2014-15賽季聯盟年度最佳總管肯定，不過在2017年6月他也遭到騎士球團開除，但這個決定也讓騎士球團一度飽受批評。

鵜鶘總教練簡崔（Alvin Gentry）過去在太陽不僅曾有過與葛里芬合作的經驗，甚至還一度傳出有機會成為騎士總教練，但最終騎士決定聘起布拉特（David Blatt），讓兩人無法再續前緣，而目前簡崔在鵜鶘的總教練工作可說是相當穩固的情況下，兩人也將在下賽季再度攜手打拚。

至於在2月將丹普斯（Dell Demps）開除後就一直空缺的鵜鶘總管一職，今天也傳出臨時接替的顧問費瑞（Danny Ferry）以陪伴家人為由，確定從正式總管的競爭中退出，他說：「在我為鵜鶘工作的這段時間，我的家人因為一些因素不能來到紐奧良，但總管的工作是需要你花很多時間投入的。」