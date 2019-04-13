NBA／華頓遭開除 泰隆魯成湖人新帥候選

2019-04-13 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



湖人教頭華頓被炒。 美聯社 分享 facebook 即使球團總裁魔術強森（Magic Johnson）的無預警請辭讓洛杉磯湖人的教練團異動一度傳出可能生變，但湖人球團仍在今天早上宣布開除執教三年的總教練華頓（Luke Walton），而曾與球隊一哥詹姆斯（LeBron James）合作的前克里夫蘭騎士主帥泰隆魯（Tyronn Lue）則成為接替的熱門人選。

湖人在歷經本賽季的挫敗後，一度傳出將由總裁魔術強森與總經理佩林卡（Rob Pelinka）來決定華頓的去留問題，不過在日前魔術強森拋出請辭震撼彈後，也讓華頓是否會遭到開除成為未知數。

不過湖人球團仍在今天宣布與還有兩年合約在身的華頓分道揚鑣，華頓也隨即透過聲明表達過去三年對於湖人球團的感謝，「我要特別感謝珍妮．巴斯（Jeanie Buss）以及巴斯家族給了我執教湖人的機會，這支球隊和這座城市對於我和我的家人來說，依舊是相當特別。」

至於為湖人尋找新任主帥的任務也將落在總經理佩林卡身上，他同樣透過聲明感謝華頓對於湖人的付出，「我要感謝華頓過去三年的貢獻，祝福他和他的家人一切安好。」

而根據「ESPN」報導，本季初遭到騎士開除的泰隆魯，有很高的機率在洛杉磯與詹姆斯再續前緣，另外，76人助理教練威廉斯（Monty Williams）也成為有力的競爭者。

華頓過去三年率領湖人拿下98勝148敗的戰績，雖然皆無緣季後賽，但前兩個賽季在栽培年輕球員上被認為有很大的功勞，不過本賽季在引進詹姆斯等人後戰績仍未見起色，成為他遭到開除的最大關鍵。