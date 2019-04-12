NBA／勇士、公鹿邀復出拚冠 艾倫：永遠不說不

2019-04-12 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



NBA著名球星艾倫來台造訪。 記者劉肇育／攝影 分享 facebook 籃球名人堂球星艾倫（Ray Allen）今天舉行首場訪台公開行程，他在2016年宣布退役後將大多時間都留給家人，不過在今天被問到是否有復出再拚冠的可能性時，艾倫則強調自己「永遠不說不（Never say never）」。

帶著兩枚冠軍戒指，艾倫在2016年宣布退役後雖然一度傳出有NBA球隊有意邀他復出助拳，但最終卻是無疾而終，在今天的抵台球迷會上，艾倫也強調現階段確實是希望將時間留給家人，陪伴他5個小孩成長，所以短時間內不會考慮執教或是到球團工作的機會。

不過當被問到，如果當今聯盟兩大勁旅勇士與公鹿邀請他復出助拳，是否會考慮時，艾倫第一時間保持了沈默且未把話說死，「我一直都保持很好的身體狀態，且我永遠不說不。」

艾倫表示今年聯盟總冠軍的競爭是相當激烈的，其中衛冕軍勇士擁有很大的奪冠機會，但他也期待前東家公鹿能拿下好成績，「我的前東家公鹿也很有機會，他們有聯盟最好的戰績，雖然在季後賽的經驗沒有很豐富，但我仍舊看好他們，希望他們有機會拿下冠軍。」

不過艾倫也認為，2005年有他在陣的西雅圖超音速如果被放到現今的聯盟中，依舊會很有競爭力，「那時候我們就已經投很多三分球，但大家都認為我們無法拿下冠軍，甚至裁判的吹判就是像是在抵制我們拿下冠軍。過去高個子就被認為應該進去搶籃板，這讓吹判對我們並不利，但現在的裁判能夠接受高個子投三分球，當時的我們可能會更適合現在的吹判，所以我們是有可能拿下好的戰績。」