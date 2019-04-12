NBA／「雷槍」艾倫訪台會球迷 大談三分紀錄、秀神射

2019-04-12 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



NBA退役球星「雷槍」艾倫今天舉行訪台球迷見面會。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook NBA退役球星「雷槍」艾倫（Ray Allen）在昨天抵台後展開訪台行程，今天下午他在國泰世華銀行總行舉行球迷見面會，除了暢談生涯三分球紀錄、現今三分球風氣外，艾倫也下場進行投籃機、射飛鏢、高爾夫等活動，展現親民作風。

艾倫近日展開亞洲行在造訪完北京後於昨天晚間抵台，並在今天早上前往台北市知名景點象山與101造訪，下午則是前往國泰世華銀行總行進行來台後首場公開活動。

艾倫表示，在這次來台前就有關注前超音速隊友路易斯（Rashard Lewis）訪台行程，並對於這次來台感到相當期待，尤其今天早上前往象山登山讓他留下深刻印象。

目前仍是NBA生涯三分球命中數最多的艾倫，不過他也表示在聯盟進攻風氣已逐漸轉向外圍的情況下，他的紀錄被打破將是指日可待，「過去我們總是被提醒不要太輕易的出手，找到最好機會再出手，平均一場比賽三分球出手可能就是四到五次，但現在要打速度戰，教練也鼓勵球員有機會就要出手，一場比賽常出手到15次，所以這項紀錄被超越是很有可能的。」

不過艾倫也強調，在三分投射風氣盛行的情況下，也應該要倡導正確的熱身觀念，「以前我們到球場熱身都是從上籃、罰球線才到三分線，是等到身體完全熱開才開始投三分球，但現在小朋友看到的是球星投三分球很帥，但我們身為NBA球員是應該要推廣正確的熱身觀念。」

艾倫生涯18個賽季，效力過4支球隊，並10度入選明星賽，其中曾在2008年幫助「綠衫軍」塞爾蒂克拿下冠軍，2013年則是成為熱火「LCD連線」的最佳幫手，幫助熱火完成二連霸，最終在2016年11月宣布退役，並於2018年入後奈史密斯籃球名人堂。