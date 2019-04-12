NBA／對戰老八快艇演加州南北內戰 勇士：沒那麼容易

2019-04-12 14:46 世界日報 編譯組／綜合報導



衛冕軍勇士首輪對決快艇。 路透 分享 facebook

雖然是根據戰績而定，然而洛杉磯快艇隊季後賽首輪遭遇衛冕的金州勇士隊有如抽到「死亡籤」，形成加州「南北戰爭」。勇士隊表面謙虛不輕敵，但心裡暗爽，快艇隊力保平常心，表示沒壓力。

快艇隊原本在NBA西區排第六，但季末三連敗排名下滑。本來10日最後一場季賽還可爭取逃過吊車尾，然而當天過去排在快艇隊後頭的奧克拉荷馬市雷霆隊，與聖安東尼奧馬刺隊雙雙贏球，躍升第六與第七種子，把快艇隊擠入老八，確定面對勇士隊命運。

快艇隊當天在史泰博中心（Staples Center）迎戰猶他爵士隊，由於爵士隊已確定是第五種子，因此全派副將上場，快艇隊基於練兵目的則仍派出黃金陣營。結果快艇隊前三節都領先，第四節竟被爵士隊二軍追平進入延長賽，在延長賽才再發威143：137擺平爵士隊，創下本季得分最高紀錄。

勇士隊球員之前曾私下表示，希望季後賽第一個對手是快艇隊，因為可留在加州不必跑遠。但在賽程確定後，勇士隊卻「謙虛」起來。杜蘭特（Kevin Durant）說，這場系列賽不會像大家想像那麼容易；快艇隊貝佛利（Patrick Beverley）則說：「我們沒什麼好損失，壓力當然在他們身上。」總教練瑞佛斯（Doc Rivers）半開玩笑說，未來兩天勇士隊一定有人會說出瞧不起快艇隊的話惹火貝佛利，貝佛利肯定不會饒過勇士隊。

這場加州南北戰爭13日下午5時在屋崙開打，第二戰15日仍在屋崙，第三、四戰18日與21日回到洛杉磯。