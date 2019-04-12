NBA／魔術強森請辭 綠衫軍總管：無法理解他事前不告訴老闆

2019-04-12 12:02 運動筆記 至豪江



魔術強森請辭。 美聯社 分享 facebook

魔術強森(Magic Johnson)突然在美國時間周二晚上宣布辭去湖人籃球事務總裁之位， 對於湖人本季動盪不安的局面再度增添變數。

湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)、陣中頭號球星詹姆斯(LeBron James)事前完全不知情。據報導，他們兩位都對此相當震驚。 在新聞發布會上，魔術強森坦言他並不喜歡現在扮演的角色，離職對球隊或自己來說都有好處。

對此，塞爾提克籃球營運總裁安吉(Danny Ainge)在上體育中心節目接受訪問時，談到魔術請辭一事，他覺得辭職前沒有告訴珍妮巴斯很奇怪。

安吉表示，「我知道這份工作很難做，如果你真的不喜歡你身旁的人以及你正在做的工作，你真的不應該繼續待下去。 我尊重魔術的決定，但我真的無法理解他不提前告知珍妮，這事看起來有點意思。我喜歡魔術，他是個好人，但聽起來他只是想回到他接掌湖人前的生活罷了。」

安吉繼續說道： 「像我們波士頓就非常棒，在這裡有偉大的老闆及優秀的教練團，我都快被他們寵壞了。 當我們可以上下一心，那些充滿挑戰的歲月變得沒那麼難熬，這一切付出都是值得的。」

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