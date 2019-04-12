親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

震撼！ 南市議員退出民進黨團運作 「初選延後如同換柱」

自嘲「土包子進哈佛」 韓國瑜演講中英文對照全文

運動筆記Danny Ainge評論Magic Johnson辭職一事NBA
健行筆記2019/04/04-05 鈴鳴閂山【山旅】碧潭河岸光景，和美山步道的越野跑練習！
NBA今日最佳球員- Dwyane Wade (4月11日)今日十大好球 (4月11日)

NBA／魔術強森請辭 綠衫軍總管：無法理解他事前不告訴老闆

2019-04-12 12:02運動筆記 至豪江

魔術強森請辭。 美聯社
魔術強森請辭。 美聯社
分享

魔術強森(Magic Johnson)突然在美國時間周二晚上宣布辭去湖人籃球事務總裁之位， 對於湖人本季動盪不安的局面再度增添變數。

湖人老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)、陣中頭號球星詹姆斯(LeBron James)事前完全不知情。據報導，他們兩位都對此相當震驚。 在新聞發布會上，魔術強森坦言他並不喜歡現在扮演的角色，離職對球隊或自己來說都有好處。

對此，塞爾提克籃球營運總裁安吉(Danny Ainge)在上體育中心節目接受訪問時，談到魔術請辭一事，他覺得辭職前沒有告訴珍妮巴斯很奇怪。

安吉表示，「我知道這份工作很難做，如果你真的不喜歡你身旁的人以及你正在做的工作，你真的不應該繼續待下去。 我尊重魔術的決定，但我真的無法理解他不提前告知珍妮，這事看起來有點意思。我喜歡魔術，他是個好人，但聽起來他只是想回到他接掌湖人前的生活罷了。」

安吉繼續說道： 「像我們波士頓就非常棒，在這裡有偉大的老闆及優秀的教練團，我都快被他們寵壞了。   當我們可以上下一心，那些充滿挑戰的歲月變得沒那麼難熬，這一切付出都是值得的。」

(原文連結 )

湖人魔術LeBron James

相關新聞

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

NBA／國王高層人事震盪 主帥耶格遭到開除

2019-04-12 09:38

NBA／活塞搭上季後賽末班車 首輪強碰東區龍頭公鹿

2019-04-11 23:56

NBA／安比德傷勢未明朗 恐缺席季後賽首戰

2019-04-11 18:09

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-11 12:56

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-11 10:57

NBA／單月最佳獎項公佈 安戴托昆波、哈登再上榜

2019-04-12 12:57

NBA／高層原班人馬續留 灰狼有意找畢拉普斯任總裁

2019-04-12 12:25

NBA／連17年晉級季後賽紀錄中止 帕克未來動向受矚

2019-04-12 11:50

NBA／季後賽熱戰開打在即 強強對決精彩可期

2019-04-12 11:16

NBA／上場少沒關係 籃網菜鳥這招激勵整支球隊

2019-04-12 11:14

NBA／祖魯確定不續任 騎士將尋覓新帥

2019-04-12 10:36

NBA／一口氣撤換總管、主帥 灰熊高層人事大洗牌

2019-04-12 10:33

NBA／魔術強森主動辭湖人總裁 不想讓老闆難為

2019-04-11 17:12

NBA／交易傳聞真惹禍？湖人球員：大家迷失了

2019-04-11 16:40

NBA／聖城這夜成自家主場 諾維茨基止不住淚水

2019-04-11 15:30

NBA／戰火點燃！東西區季後賽對戰組合出爐

2019-04-11 14:47

NBA／今日戰績表 例行賽結束對戰組合確定

2019-04-11 14:35

NBA／金塊、拓荒者逆轉勝 西區首輪對戰出爐

2019-04-11 14:13

NBA／布萊恩終戰飆60分 韋德稱大三元降低標準

2019-04-11 13:44

NBA／衛少138次大三元追平魔術 雷霆搶下第6種子

2019-04-11 12:39

NBA／華克飆43分無用 黃蜂無緣季後賽

2019-04-11 12:00

NBA／勇士主將輪休不敵灰熊 寫柯爾時代最差戰績

2019-04-11 11:30

NBA／諾維茨基最終戰飆20分 馬刺鎖定第7種子

2019-04-11 11:21

NBA／助攻老戰友海斯倫 韋德告別戰飆大三元

2019-04-11 11:02

NBA／感謝球迷竟出糗 韋德：提醒我真的該退了

2019-04-11 10:38

NBA／活塞晉級季後賽 尼克迷高喊我要威廉森

2019-04-11 10:37

NBA／馬刺送致敬影片與祝福 諾維茨基潸然淚下

2019-04-11 10:10

NBA／見證韋德退役 「香蕉船組合」現身

2019-04-11 09:28

NBA／戴維斯不後悔喊賣我 保留為鵜鶘再戰可能

2019-04-11 09:01

NBA／強森去職、佩林卡或留任 詹姆斯挺老闆

2019-04-11 08:59

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融單場雙安再現長打 火腿2:5吞敗

2019-04-11 20:13

NBA／戰火點燃！東西區季後賽對戰組合出爐

2019-04-11 14:47

新加坡羽賽／全場都領先！ 戴資穎8強門票到手

2019-04-11 20:31

日職／王柏融首轟就差咫尺 打擊率回溫至2成98

2019-04-11 20:27

NBA／聖城這夜成自家主場 諾維茨基止不住淚水

2019-04-11 15:30

NBA／布萊恩終戰飆60分 韋德稱大三元降低標準

2019-04-11 13:44

羽球／戴資穎大馬三連霸 BWF盛讚「帽子戲法」

2019-04-11 16:03

NBA／交易傳聞真惹禍？湖人球員：大家迷失了

2019-04-11 16:40

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

MiLB／小熊宣布釋出 曾仁和尋覓新東家

2019-04-12 06:58

舉重／許淑淨涉禁藥 蔡溫義國家隊總教練遭解職

2019-04-11 16:33

NBA／金塊、拓荒者逆轉勝 西區首輪對戰出爐

2019-04-11 14:13

中職／兄弟新洋砲來台首戰遇雨取消 里迪：有些難過

2019-04-11 20:25

日職／王柏融4數據排全隊第二 有望對決陳冠宇

2019-04-12 09:29

JHBL／永吉備戰決賽 赴松山少林寺取經

2019-04-11 20:10

NBA／安比德傷勢未明朗 恐缺席季後賽首戰

2019-04-11 18:09

MLB／超越陳偉殷 金鶯戴維斯53打數無安打

2019-04-12 08:07

大都會去年前車之鑑 水手暴衝恐是曇花一現

2019-04-12 07:00

新加坡羽賽／連霸再進一步 周天成闖8強

2019-04-11 18:15

NBA／國王高層人事震盪 主帥耶格遭到開除

2019-04-12 09:38

日職／王柏融雙安無用 火腿仍敗

2019-04-12 00:06

NBA／魔術強森主動辭湖人總裁 不想讓老闆難為

2019-04-11 17:12

中職／被陳江和偷點輸球 鑼總：有料到但沒做好

2019-04-11 18:13

中職／索沙主宰戰場 羅力形容「驚奇隊友」

2019-04-11 17:44

新加坡羽賽／「拿督」指點 小天晉8強

2019-04-12 00:00

NBA／季後賽熱戰開打在即 強強對決精彩可期

2019-04-12 11:16

MLB／開季連15場開轟 水手成史上第一隊

2019-04-12 08:08

NBA／一口氣撤換總管、主帥 灰熊高層人事大洗牌

2019-04-12 10:33

MLB／跟上延長合約風氣 卡本特續留紅雀2年

2019-04-11 17:31

中職／高國輝二軍雙響砲 陳連宏希望打遠一點

2019-04-11 18:45

中職／曾和一朗同隊兩季 里迪既開心又光榮

2019-04-11 20:51

NBA／連17年晉級季後賽紀錄中止 帕克未來動向受矚

2019-04-12 11:50

MLB／馬恰多開轟破僵局 助教士菜鳥奪生涯首勝

2019-04-11 13:08

NBA／活塞搭上季後賽末班車 首輪強碰東區龍頭公鹿

2019-04-11 23:56

NBA／今日戰績表 例行賽結束對戰組合確定

2019-04-11 14:35

MLB／今日戰績表 水手開季連14戰開轟續居龍頭

2019-04-11 14:47

NBA／祖魯確定不續任 騎士將尋覓新帥

2019-04-12 10:36

羽球／清晨盃首列BWF行事曆 97歲林友茂連38年參賽

2019-04-11 17:49

中職／新莊因雨延賽 中信洋打里迪還沒打到球

2019-04-12 00:03

WSBL／林育庭、陳薇安領軍 國泰直落2封后

2019-04-11 21:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top