WSBL／20年首度打季軍戰 陳萓峰喊緊張

2019-04-11 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



陳萓峰全場貢獻8分，決勝節後段的「3分打」尤其關鍵。記者鄭清元／攝影 分享 facebook 身為WSBL少有的「元老」級球員，台元隊後衛陳萓峰今天季軍賽第2戰展現「老將的價值」，第四節1分31秒完成關鍵「3分打」，為台元守護勝利，58：53氣走台電隊，直落二收下第14季季軍。

台元領先分數一度達兩位數，第四節卻被追到1分差，戰局差點延長到明天第3戰，出賽24分鐘、攻下8分的陳萓峰大笑說：「自己調整沒那麼好，可能是我20年來沒打過季軍戰。」今天攻下20分的隊友劉君儀一旁笑著附和，「她第一次打季軍戰，所以有點緊張。」

陳萓峰從第1季WSBL就穿著國泰隊戰袍，第12季助隊連霸後一度決定退休，在劉君儀邀請下加入台元，去年就是和老東家爭冠，但今年球隊例行賽只排第3名、落入季軍戰。

今天完成第14季最後賽程的陳萓峰，賽後心情大好，玩笑話一句一句噴，先是笑說「季軍戰比冠軍戰緊張」，再解釋說「沒拿過第4名，會緊張」；就連提到決勝節最後的「3分打」，她都忍不住開玩笑，「昨天沒鏡頭，今天有機會，所以要撐久一點。」說完還再加一句：「老將拚得要死，怎麼能還沒進！」

陳萓峰和38歲的劉君儀和台元的合約都到今年，下一季是否續戰，現在還是未知數，不過劉君儀認為隊上的年輕球員像是彭曉彤、菜鳥卓敬，成長都看得見，「這個賽季她們抗壓都有提升，理解戰術就還要再加油，不過她們都還年輕，我們就是盡可能多給她們，讓她們去累積。」

台電「開胡」差一步，賽季最終戰以林芷安14分、隊長賴欣妤11分較亮眼。