馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2018-19NBA季後賽台北時間4月14日開打，東西區八強和配對確定。

東區：1公鹿VS.8活塞、2暴龍VS.7魔術、3費城76人VS.6籃網、4塞爾蒂克VS.5溜馬。

西區：1勇士VS.8快艇、2金塊VS.7馬刺、3拓荒者VS.6雷霆、4火箭VS.5爵士。

第一輪最大冷門：馬刺

馬刺本季在羅德展(左)領軍之下，逐漸打出士氣與信心，季後賽有機會成為大黑長。 美聯社 分享 facebook

西區第7馬刺遇上最合適對手第2金塊，馬刺在西區決賽之前成功避開勇士，也不用先碰火箭，有機會創造第一輪就爆出冷門，甚至在第二輪驚奇過關。

金塊是一支靠速度和運動能、衝擊力跳投大隊，三分外線不穩定是命門。他們擁有很出色的防守、籃板能力，基本上應該是一支能打季後賽的球隊，有防守強度，有出色籃板和運動能力，又沒有體能問題。

金塊中鋒約柯奇(右)能攻擅傳，會搶籃板、投三分球、罰球也準，是全方位的球員，但他被守死時，金塊也容易嚴重當機。 美聯社 分享 facebook

但季後賽除了防守、籃板，更重要的是經驗+教練，馬刺團隊出色、紀律性高和有老謀深算的教練波波維奇，會讓金塊在季後賽戰力折損八成。除非金塊三分外線可以連瘋3-4場，轟死馬刺，否則這個系列賽馬刺爆冷機會很大。一旦馬刺晉級，接下來要面對拓荒者和雷霆勝隊，馬刺在西決之前不會碰上勇士，還真有無限可能。

金塊能防守又有出色籃板，還有一名核心中鋒約柯奇，天賦和陣容深度都很驚人，應該是很難纏季後賽球隊，但誰叫他們第一輪例楣遇上老練又正在變好的馬刺。如果沒有意外，馬刺有可能締造第一輪季後賽最大驚奇，成為打進西決黑馬。

馬刺總教練波波維奇(左)老謀深算，常常能出奇招打亂對手，金塊、拓荒者或雷霆等較高種子球隊都有翻船之虞。 美聯社 分享 facebook

東區冠軍預測：塞爾蒂克

東區大多數專業人士和球迷都看好公鹿，公鹿三巨頭安戴托昆波、米道頓、布萊德索都很健康，還有出色的角色球員和陣容深度、神奇三分火力和主場優勢，公鹿東冠被絕對看好。其次看好暴龍，暴龍在2月交易得到中鋒小加索，就是為季後賽和奪冠做最好準備，暴龍一套九人輪換非常難纏。

公鹿整體戰力相當出色，平均得分全聯盟第一，但在季後賽的巨大壓力之下，他們的三分球準度還能像勇士一樣穩定嗎？ 美聯社 分享 facebook

整個例行賽狀況一直起伏、打不好、不夠團結，意外頻傳的塞爾蒂克，幾乎不在東區冠軍三大熱門球隊中。但我還是會把東冠焦點擺在塞爾蒂克身上，即使塞爾蒂克教練史蒂文斯例行賽執教失去前兩年神奇光環，也打爛一手好牌。

塞爾蒂克最大問題就是軍心，病因在不團結，表現出來的就是球員相互之間不協調、不喜歡，不想為彼此而戰，只想為自己打出身價和地位。

季後賽塞爾蒂克勢必會重整軍心，相互不喜歡、不團結的心魔會稍稍改變，同時逐漸被勝利和奪冠共同目標化解。公鹿主要能靠安戴托昆波超人表演支撐，暴龍很有爆發力和整體性，公鹿、暴龍、塞爾蒂克東區三強確實都在伯仲之間。看好塞爾蒂克還是在球隊韌性和決勝球星，塞爾蒂克頭號球星厄文會在塞爾蒂克東冠路上扮演更關鍵角色。

塞爾蒂克在例行賽時雖然常因球員搶鋒頭而打得荒腔走板，但到了季後賽時多數球員就可能把心態調整回來。 美聯社 分享 facebook

西區冠軍預測：勇士

西區不是勇士就是火箭天下，兩隊會在西區第二輪就碰頭，火箭第一輪如果扛過爵士就要面對勇士，提前攤牌。

勇士今年應該不會再被火箭「全面換防」給嚇到，即使勇士板凳沒有更好，替補得分經常出現短路。但勇士核心球星杜蘭特和柯瑞兩人仍會主宰西區，勇士除非出現重大傷病，否則勇士還是西區和聯盟最好球隊。

只要柯瑞(左)和杜蘭特(右)能健康上場，他們想打敗哪支球隊都不會是太大的問題。 美聯社 分享 facebook

柯瑞今年季後賽將會有爆發性和關鍵決勝表演，今年NBA是屬於柯瑞的球季。如果勇士過不了火箭這一關，那麼西冠就是火箭。馬刺將是今年季後賽最有趣，最有爆冷話題，甚至是創造最大驚奇的球隊，可惜現有天賦和能力，他們沒辦法淘汰勇士和火箭這樣層級的球隊。