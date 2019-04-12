親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣戰將征日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
JHBL
綜合
路跑

李毅離台留言：不勝愛台灣、中國必須統一也必然統一

柯P開微博救人氣 不只綠營幹譙還被人說學「韓式」步伐

運動筆記總是要跨出第一步才能繼續跑～2019第一場拉筋暖身大解密！照著做增肌才能事半功倍
健行筆記2019/04/04-05 鈴鳴閂山【山旅】碧潭河岸光景，和美山步道的越野跑練習！
NBA今日最佳球員- Dwyane Wade (4月11日)今日十大好球 (4月11日)

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00特約記者李亦伸

2018-19NBA季後賽台北時間4月14日開打，東西區八強和配對確定。

東區：1公鹿VS.8活塞、2暴龍VS.7魔術、3費城76人VS.6籃網、4塞爾蒂克VS.5溜馬。

西區：1勇士VS.8快艇、2金塊VS.7馬刺、3拓荒者VS.6雷霆、4火箭VS.5爵士。

第一輪最大冷門：馬刺

馬刺本季在羅德展(左)領軍之下，逐漸打出士氣與信心，季後賽有機會成為大黑長。 美...
馬刺本季在羅德展(左)領軍之下，逐漸打出士氣與信心，季後賽有機會成為大黑長。 美聯社
分享

西區第7馬刺遇上最合適對手第2金塊，馬刺在西區決賽之前成功避開勇士，也不用先碰火箭，有機會創造第一輪就爆出冷門，甚至在第二輪驚奇過關。

金塊是一支靠速度和運動能、衝擊力跳投大隊，三分外線不穩定是命門。他們擁有很出色的防守、籃板能力，基本上應該是一支能打季後賽的球隊，有防守強度，有出色籃板和運動能力，又沒有體能問題。

金塊中鋒約柯奇(右)能攻擅傳，會搶籃板、投三分球、罰球也準，是全方位的球員，但他...
金塊中鋒約柯奇(右)能攻擅傳，會搶籃板、投三分球、罰球也準，是全方位的球員，但他被守死時，金塊也容易嚴重當機。 美聯社
分享

但季後賽除了防守、籃板，更重要的是經驗+教練，馬刺團隊出色、紀律性高和有老謀深算的教練波波維奇，會讓金塊在季後賽戰力折損八成。除非金塊三分外線可以連瘋3-4場，轟死馬刺，否則這個系列賽馬刺爆冷機會很大。一旦馬刺晉級，接下來要面對拓荒者和雷霆勝隊，馬刺在西決之前不會碰上勇士，還真有無限可能。

金塊能防守又有出色籃板，還有一名核心中鋒約柯奇，天賦和陣容深度都很驚人，應該是很難纏季後賽球隊，但誰叫他們第一輪例楣遇上老練又正在變好的馬刺。如果沒有意外，馬刺有可能締造第一輪季後賽最大驚奇，成為打進西決黑馬。

馬刺總教練波波維奇(左)老謀深算，常常能出奇招打亂對手，金塊、拓荒者或雷霆等較高...
馬刺總教練波波維奇(左)老謀深算，常常能出奇招打亂對手，金塊、拓荒者或雷霆等較高種子球隊都有翻船之虞。 美聯社
分享

東區冠軍預測：塞爾蒂克

東區大多數專業人士和球迷都看好公鹿，公鹿三巨頭安戴托昆波、米道頓、布萊德索都很健康，還有出色的角色球員和陣容深度、神奇三分火力和主場優勢，公鹿東冠被絕對看好。其次看好暴龍，暴龍在2月交易得到中鋒小加索，就是為季後賽和奪冠做最好準備，暴龍一套九人輪換非常難纏。

公鹿整體戰力相當出色，平均得分全聯盟第一，但在季後賽的巨大壓力之下，他們的三分球...
公鹿整體戰力相當出色，平均得分全聯盟第一，但在季後賽的巨大壓力之下，他們的三分球準度還能像勇士一樣穩定嗎？ 美聯社
分享

整個例行賽狀況一直起伏、打不好、不夠團結，意外頻傳的塞爾蒂克，幾乎不在東區冠軍三大熱門球隊中。但我還是會把東冠焦點擺在塞爾蒂克身上，即使塞爾蒂克教練史蒂文斯例行賽執教失去前兩年神奇光環，也打爛一手好牌。

塞爾蒂克最大問題就是軍心，病因在不團結，表現出來的就是球員相互之間不協調、不喜歡，不想為彼此而戰，只想為自己打出身價和地位。

季後賽塞爾蒂克勢必會重整軍心，相互不喜歡、不團結的心魔會稍稍改變，同時逐漸被勝利和奪冠共同目標化解。公鹿主要能靠安戴托昆波超人表演支撐，暴龍很有爆發力和整體性，公鹿、暴龍、塞爾蒂克東區三強確實都在伯仲之間。看好塞爾蒂克還是在球隊韌性和決勝球星，塞爾蒂克頭號球星厄文會在塞爾蒂克東冠路上扮演更關鍵角色。

塞爾蒂克在例行賽時雖然常因球員搶鋒頭而打得荒腔走板，但到了季後賽時多數球員就可能...
塞爾蒂克在例行賽時雖然常因球員搶鋒頭而打得荒腔走板，但到了季後賽時多數球員就可能把心態調整回來。 美聯社
分享

西區冠軍預測：勇士

西區不是勇士就是火箭天下，兩隊會在西區第二輪就碰頭，火箭第一輪如果扛過爵士就要面對勇士，提前攤牌。

勇士今年應該不會再被火箭「全面換防」給嚇到，即使勇士板凳沒有更好，替補得分經常出現短路。但勇士核心球星杜蘭特和柯瑞兩人仍會主宰西區，勇士除非出現重大傷病，否則勇士還是西區和聯盟最好球隊。

只要柯瑞(左)和杜蘭特(右)能健康上場，他們想打敗哪支球隊都不會是太大的問題。 ...
只要柯瑞(左)和杜蘭特(右)能健康上場，他們想打敗哪支球隊都不會是太大的問題。 美聯社
分享

柯瑞今年季後賽將會有爆發性和關鍵決勝表演，今年NBA是屬於柯瑞的球季。如果勇士過不了火箭這一關，那麼西冠就是火箭。馬刺將是今年季後賽最有趣，最有爆冷話題，甚至是創造最大驚奇的球隊，可惜現有天賦和能力，他們沒辦法淘汰勇士和火箭這樣層級的球隊。

馬刺塞爾蒂克勇士火箭

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

相關新聞

NBA／活塞搭上季後賽末班車 首輪強碰東區龍頭公鹿

2019-04-11 23:56

NBA／安比德傷勢未明朗 恐缺席季後賽首戰

2019-04-11 18:09

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-11 12:56

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-11 10:57

NBA／魔術強森主動辭湖人總裁 不想讓老闆難為

2019-04-11 17:12

NBA／交易傳聞真惹禍？湖人球員：大家迷失了

2019-04-11 16:40

NBA／聖城這夜成自家主場 諾維茨基止不住淚水

2019-04-11 15:30

NBA／戰火點燃！東西區季後賽對戰組合出爐

2019-04-11 14:47

NBA／今日戰績表 例行賽結束對戰組合確定

2019-04-11 14:35

NBA／金塊、拓荒者逆轉勝 西區首輪對戰出爐

2019-04-11 14:13

NBA／布萊恩終戰飆60分 韋德稱大三元降低標準

2019-04-11 13:44

NBA／衛少138次大三元追平魔術 雷霆搶下第6種子

2019-04-11 12:39

NBA／華克飆43分無用 黃蜂無緣季後賽

2019-04-11 12:00

NBA／勇士主將輪休不敵灰熊 寫柯爾時代最差戰績

2019-04-11 11:30

NBA／諾維茨基最終戰飆20分 馬刺鎖定第7種子

2019-04-11 11:21

NBA／助攻老戰友海斯倫 韋德告別戰飆大三元

2019-04-11 11:02

NBA／感謝球迷竟出糗 韋德：提醒我真的該退了

2019-04-11 10:38

NBA／活塞晉級季後賽 尼克迷高喊我要威廉森

2019-04-11 10:37

NBA／馬刺送致敬影片與祝福 諾維茨基潸然淚下

2019-04-11 10:10

NBA／見證韋德退役 「香蕉船組合」現身

2019-04-11 09:28

NBA／戴維斯不後悔喊賣我 保留為鵜鶘再戰可能

2019-04-11 09:01

NBA／強森去職、佩林卡或留任 詹姆斯挺老闆

2019-04-11 08:59

MVP爭霸戰 安戴托昆波、哈登的難解對決

2019-04-10 07:00

力拚NBA一席之地 超級菜鳥的秘密特訓

2019-04-10 07:00

字母哥十拿九穩MVP 季後賽驗證領袖能力

2019-04-09 07:00

成為東區霸主的秘密 屬於公鹿的冠軍DNA

2019-04-08 12:04

灰狼打不進季後賽 老將羅斯獨憔悴

2019-04-04 07:00

NBA超級英雄 爵士米契爾的蜘蛛人運動宇宙

2019-03-31 17:00

韋德與諾維茨基 回味彼端共舞的13年

2019-03-31 09:33

騎士菜鳥霹靂膽 塞克斯頓打破外界質疑

2019-03-28 11:00

從被身高耽誤的射手 看不務正業的NBA世代

2019-03-28 07:00

卡珍斯傷後復出 對勇士三連霸恐反成阻力

2019-03-28 07:00

一個「巨人網紅」的誕生：7呎3吋的馬揚諾維奇

2019-03-25 19:06

有天賦、深度卻成失控危城 塞爾蒂克獨缺團結

2019-03-25 07:00

強拉尾盤已成傳統 馬刺仍是最被低估的殺手

2019-03-22 07:00

真心換絕情 德羅展和湯瑪斯換隊兩樣情

2019-03-21 07:00

明星賽後輸多勝少 威能不再的雷霆？

2019-03-20 12:00

尼克打混20年 終於成為最爛球隊

2019-03-20 07:00

火箭9連勝勢如破竹 1場敗仗露出阿基里斯之踵

2019-03-15 07:00
看更多

熱門文章

日職／王柏融單場雙安再現長打 火腿2:5吞敗

2019-04-11 20:13

MLB／陳偉殷核爆 美媒：馬林魚遲早必須做決定

2019-04-11 10:08

新加坡羽賽／全場都領先！ 戴資穎8強門票到手

2019-04-11 20:31

NBA／戰火點燃！東西區季後賽對戰組合出爐

2019-04-11 14:47

NBA／勇士主將輪休不敵灰熊 寫柯爾時代最差戰績

2019-04-11 11:30

NBA／見證韋德退役 「香蕉船組合」現身

2019-04-11 09:28

NBA／聖城這夜成自家主場 諾維茨基止不住淚水

2019-04-11 15:30

日職／王柏融首轟就差咫尺 打擊率回溫至2成98

2019-04-11 20:27

NBA／諾維茨基最終戰飆20分 馬刺鎖定第7種子

2019-04-11 11:21

NBA／助攻老戰友海斯倫 韋德告別戰飆大三元

2019-04-11 11:02

NBA／布萊恩終戰飆60分 韋德稱大三元降低標準

2019-04-11 13:44

羽球／戴資穎大馬三連霸 BWF盛讚「帽子戲法」

2019-04-11 16:03

NBA／感謝球迷竟出糗 韋德：提醒我真的該退了

2019-04-11 10:38

NBA／交易傳聞真惹禍？湖人球員：大家迷失了

2019-04-11 16:40

NBA／馬刺送致敬影片與祝福 諾維茨基潸然淚下

2019-04-11 10:10

舉重／許淑淨涉禁藥 蔡溫義國家隊總教練遭解職

2019-04-11 16:33

NBA／華克飆43分無用 黃蜂無緣季後賽

2019-04-11 12:00

NBA／金塊、拓荒者逆轉勝 西區首輪對戰出爐

2019-04-11 14:13

NBA／強森去職、佩林卡或留任 詹姆斯挺老闆

2019-04-11 08:59

NBA／活塞晉級季後賽 尼克迷高喊我要威廉森

2019-04-11 10:37

NBA／戴維斯不後悔喊賣我 保留為鵜鶘再戰可能

2019-04-11 09:01

中職／兄弟新洋砲來台首戰遇雨取消 里迪：有些難過

2019-04-11 20:25

NBA／衛少138次大三元追平魔術 雷霆搶下第6種子

2019-04-11 12:39

MLB／就是沒勝投命 菊池雄星連4場無關勝敗

2019-04-11 12:30

JHBL／永吉備戰決賽 赴松山少林寺取經

2019-04-11 20:10

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-04-11 12:56

新加坡羽賽／連霸再進一步 周天成闖8強

2019-04-11 18:15

MiLB／小熊宣布釋出 曾仁和尋覓新東家

2019-04-12 06:58

MLB／教練我想打球 大谷翔平：現在就能上

2019-04-11 11:53

NBA 2019季後賽對戰表─東區

2019-04-11 10:57

MLB／富比世公布球隊市值 洋基連續22年當第一

2019-04-11 08:24

NBA／魔術強森主動辭湖人總裁 不想讓老闆難為

2019-04-11 17:12

中職／被陳江和偷點輸球 鑼總：有料到但沒做好

2019-04-11 18:13

馬刺是季後賽最大黑馬 總冠軍看好藍綠大戰

2019-04-12 07:00

中職／索沙主宰戰場 羅力形容「驚奇隊友」

2019-04-11 17:44

日職／王柏融雙安無用 火腿仍敗

2019-04-12 00:06

MLB／終於投滿5局 達比修挨2轟、失5分吞敗

2019-04-11 11:29

NBA／安比德傷勢未明朗 恐缺席季後賽首戰

2019-04-11 18:09

MLB／跟上延長合約風氣 卡本特續留紅雀2年

2019-04-11 17:31

大都會去年前車之鑑 水手暴衝恐是曇花一現

2019-04-12 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top