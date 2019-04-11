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NBA／魔術強森主動辭湖人總裁 不想讓老闆難為

2019-04-11 17:12世界日報 編譯組／綜合報導

魔術強森「怕哭」。 世界日報
魔術強森「怕哭」。 世界日報
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洛杉磯湖人隊9日在主場打完最後一場季賽，籃球營運總裁魔術強森（Magic Johnson）賽前突然召集媒體宣布辭職，但他不忍先通知湖人隊女老闆巴斯（Jeanie Buss），因他知道自己會哭成淚人，但他必須當晚辭職，以免必須親口辭退湖人隊總教練華頓（Luke Walton）。

即使沒面對巴斯，59歲的強森邊說眼淚仍快掉出來。他一再叫57歲的巴斯為「我妹子」，並表示很愛她。他說，就在前晚巴斯還和他開會三小時，討論湖人隊未來方向，他都忍住不告訴她。

雖然強森並未指明道姓，但他明顯在說華頓。全世界的人都知道，湖人隊球季結束之時也是華頓捲舖蓋走路的時候。然而巴斯非常器重華頓，捨不得他離開。強森說，明天（指10日）他就必須斷他人的生路，這樣很沒意思，自己不是這種人。雖然巴斯給他全權決定，但自己實在不想讓她夾在中間為難。

強森說，他在接下籃球營運總裁之前日子過得多逍遙，如今卻毫無樂趣，他變成無法暢所欲言或提攜後進，只要誇獎別隊球員，就惹來私攬球員（tampering）罰款。他還是做一個旁觀者比較好，私下幫忙但不受NBA監管，也不必忍受閒言閒語。他說，他已受夠其他球隊的背後暗算。

強森說：「我到底在幹什麼？我有美好生活，所以我要回到那種美好生活，我很期待。有人得告訴我老闆，我知道她會受不了，但我無法與她面對面。」強森眼淚在眼眶打轉說：「當你愛一個組織像我這樣愛這個組織好苦，當你愛一個人像我這樣愛吉妮好苦。」

湖人Luke Walton

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