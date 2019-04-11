NBA／助攻老戰友海斯倫 韋德告別戰飆大三元

2019-04-11 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



韋德告別戰用個人生涯第五度的大三元向球迷說再見。 美聯社 分享 facebook

邁阿密熱火「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）今天在布魯克林籃網主場進行生涯告別戰，他在第三節剩下45秒時，助攻給老戰友海斯倫（Udonis Haslem）在中距離跳投命中後，拿下個人生涯第五度的大三元，雖然終場熱火以94：113不敵籃網，仍讓韋德留下最美好回憶。

韋德在籃網主場的告別戰可說是眾星雲集，包括「香蕉船組合」詹姆斯（LeBron James）、安東尼（Carmelo Anthony）和保羅（Chris Paul）都到場觀戰外，太陽後衛布克（Devin Booker）也親自來向偶像道別。

詹姆斯賽前與好友韋德相擁。 美聯社 分享 facebook

詹姆斯在賽前受訪談到了四人間的情誼時說：「我們一起展開這段旅程，雖然保羅比我們晚進入這個聯盟，但我們間的情誼超越了籃球。昨天我和保羅都參與了封關戰，安東尼本來就在紐約，所以我們計畫好要一起來，我們不可能會錯過韋德的最後一場比賽，能與他並肩作戰4年，甚至在過去16年來成為他的兄弟讓我感到相當榮幸。」

韋德在比賽中與老戰友且是熱火指標球員的海斯倫一起擔任先發，雖然籃網不留情面的在上半場打完就取得16分領先，但韋德也賣力演出回報球迷。

在第三節剩下最後45秒時，他將球傳給了在三分線內一步的海斯倫後，隨即轉身高舉左手，而海斯倫也將這球穩穩投進籃框內，助韋德拿下本場比賽第10次助攻，達成生涯第5度的大三元，而這樣的表現也讓在場邊的「香蕉船組合」為之瘋狂。

韋德賽後將球衣贈予仍在尋找下個落腳處的好友安東尼。 美聯社 分享 facebook

韋德最終在告別戰繳出25分11籃板10助攻的亮眼數據，賽後他也將比賽球衣送給了目前仍在尋找下個落腳處的好友安東尼，希望帶給他好運，並在受訪時表示，能夠在生涯最後一戰拿下大三元讓他感到相當開心，「如果有人能夠寫出這樣的劇本，大概也是奧斯卡等級的，感謝所有一路以來支持著我的人。」