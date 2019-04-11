NBA／活塞晉級季後賽 尼克迷高喊我要威廉森

2019-04-11 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



活塞輕取尼克，確定搭上季後賽末班車。 美聯社 分享 facebook

NBA例行賽今天落幕，聯盟最後一張季後賽門票也將由底特律活塞與夏洛特黃蜂競爭，保有一場勝差領先的活塞，在出戰紐約尼克的比賽中，靠著佐蒙德（Andre Drummond）、傑克森（Reggie Jackson）與肯納德（Luke Kennard）聯手攻下68分，以115：89輕取尼克，搭上季後賽末班車。

活塞只要擊敗尼克，就能搶下東區最後一個季後賽參賽席次，明星前鋒葛里芬（Blake Griffin）雖未出賽，肯納德從板凳挺身而出，在第二節打滿12分鐘，出手8次命中6球，單節拿下19分，幫助活塞在中場休息前取得24分的大幅領先。

下半場活塞攻勢持續加溫，將差距一度擴大到30分以上，反觀多名主力輪休的尼克依舊未擺脫低迷手感，繼第二節僅拿下19分後，第三節只有18分進帳，比賽提前進入練兵階段，終場活塞就以26分差距輕取尼克。

活塞拿下這一勝，本賽季也確定以41勝41敗的東區第8名成績作收，而東區季後賽首輪對戰組合也出爐，將由第一種子的公鹿出戰第八種子活塞、第二種子暴龍出戰第七種子魔術、第三種子76人出戰第六種子籃網、第四種子塞爾蒂克出戰第五種子溜馬。

反觀尼克輸球後，以17勝65敗的戰績在聯盟排名最後一名，成為今年獲得狀元籤機率最大的球隊，在本場比賽結束前尼克球迷也在場邊高喊「我要威廉森（Zion Williamson）」，展現對於這名杜克大學前鋒的高度期待。