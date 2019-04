NBA／馬刺送致敬影片與祝福 諾維茨基潸然淚下

馬刺致敬影片讓諾維茨基淚崩。 美聯社 分享 facebook

諾維茨基觀看致敬影片。 美聯社 分享 facebook

達拉斯獨行俠今天在賽季封關戰中作客聖安東尼奧馬刺主場,身為「德州三雄」的兩隊雖然過往競爭激烈,但在獨行俠明星前鋒諾維茨基(Dirk Nowitzki)將於本場比賽後高掛球鞋的情況下,馬刺總教練波波維奇(Greg Popvich)以及傳奇球星羅賓森(David Robinson)紛紛送上祝福。

諾維茨基在昨天與太陽賽後宣布將於於季後退役,這也讓今天作客馬刺主場的比賽變成他生涯的告別戰,賽前馬刺球團也特別播放了一段影片向他致敬,讓諾維茨基一度潸然淚下,頻頻用雙手擦拭淚水。

對於率隊與諾維茨基對抗長達21年時間,馬刺教頭波波維奇在賽前受訪時說,「很榮幸能見證諾維茨基在NBA的這些年,看他這種有天賦的球員在聯盟中打滾這麼多年,這是一種享受,他最讓我感到佩服的就是他的競爭意識,每個夜晚他都是這樣勇於面對挑戰,直至生涯末期都不曾改變,這讓我留下深刻印象。」

It's been an honor to share the court with you, @swish41.#DankeDirk pic.twitter.com/QdZN0GDMeT