NBA／馬刺送致敬影片與祝福 諾維茨基潸然淚下

2019-04-11 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



馬刺致敬影片讓諾維茨基淚崩。 美聯社 分享 facebook

諾維茨基觀看致敬影片。 美聯社 分享 facebook

達拉斯獨行俠今天在賽季封關戰中作客聖安東尼奧馬刺主場，身為「德州三雄」的兩隊雖然過往競爭激烈，但在獨行俠明星前鋒諾維茨基（Dirk Nowitzki）將於本場比賽後高掛球鞋的情況下，馬刺總教練波波維奇（Greg Popvich）以及傳奇球星羅賓森（David Robinson）紛紛送上祝福。

諾維茨基在昨天與太陽賽後宣布將於於季後退役，這也讓今天作客馬刺主場的比賽變成他生涯的告別戰，賽前馬刺球團也特別播放了一段影片向他致敬，讓諾維茨基一度潸然淚下，頻頻用雙手擦拭淚水。

對於率隊與諾維茨基對抗長達21年時間，馬刺教頭波波維奇在賽前受訪時說，「很榮幸能見證諾維茨基在NBA的這些年，看他這種有天賦的球員在聯盟中打滾這麼多年，這是一種享受，他最讓我感到佩服的就是他的競爭意識，每個夜晚他都是這樣勇於面對挑戰，直至生涯末期都不曾改變，這讓我留下深刻印象。」

It's been an honor to share the court with you, @swish41.#DankeDirk pic.twitter.com/QdZN0GDMeT — San Antonio Spurs (@spurs) April 11, 2019

波波維奇接著表示，諾維茨基不論輸贏總能保持風度，即使他很討厭輸球，但他總能成為其他球員的表率，「他生涯的任何一個時期，展現的都是一名偉大領袖的氣質，他的生涯將無法被複製，甚至還將更多優秀國際球員帶入NBA，這就是他成為傳奇的原因之一。」

而馬刺傳奇球星羅賓森也說：「恭喜諾維茨基有一段出色的職業生涯，不但提升了這項運動的水準，還是一名出色的大使，我們都擁有過去對抗的美好回憶，希望你享受人生的下個舞台。」