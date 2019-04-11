NBA／見證韋德退役 「香蕉船組合」現身

2019-04-11 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



過去一同被稱為「香蕉船組合（Banana Boat Crew）」的詹姆斯（右）、安東尼（左）和保羅（中）現身籃網主場觀戰韋德最後一戰。 美聯社 分享 facebook

邁阿密熱火「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）今天將在布魯克林籃網主場迎接生涯最終戰，而過去一同被稱為「香蕉船組合（Banana Boat Crew）」的詹姆斯（LeBron James）、安東尼（Carmelo Anthony）和保羅（Chris Paul）也現身球場觀戰，一同見證好友韋德的退役。

在昨天確定無緣季後賽後，熱火今天到籃網主場進行本賽季的封關戰，焦點自然都放在將退役的韋德身上，不僅籃網後衛羅素（DAngelo Russell）賽前就穿著韋德的熱火球衣進場，總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）更讓韋德與老將海斯倫（Udonis Haslem）聯手先發。

被美國媒體稱為「香蕉船組合」的詹姆斯、安東尼和保羅，今天都在籃網主場見證韋德的退休戰。 美聯社 分享 facebook

史波史特拉在賽前受訪時表示，對於能夠陪伴韋德進行他個人生涯的最後一舞，讓他感到相當榮幸，更鼓勵韋德未來可以出書教導如何退役巡演，「他不僅自己享受每一刻，還讓隊友跟著變好，未來很歡迎他隨時來球隊進行訓練。」

至於過去因為一起搭乘香蕉船出海，而被美國媒體稱為「香蕉船組合」的詹姆斯、安東尼和保羅，今天都在籃網主場見證韋德的退休戰，三人在賽前也逐一向前與韋德擁抱，展現四人間堅定不移的情誼。

不過對於自己的退役，韋德顯然已經淡定接受，今天他也在個人推特上談到昨天於熱火主場賽後，一度想跳上紀錄台向觀眾致意卻跌倒的狀況，「我今年打了71場比賽，因為女兒出生缺席了7場，但我打過那麼多比賽都沒有像這次跳上紀錄台時一樣撞傷膝蓋，我想這又是一次提醒自己該退役了。」