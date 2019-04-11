NBA／不後悔賣我宣言 戴維斯：會找到更好的方式

2019-04-11 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



紐奧良鵜鶘今天舉行賽季末記者會，在季中因「賣我」宣言讓自身處境變得相當尷尬的明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）在受訪時強調，不會對於這樣的決定感到後悔，並表示有合約在身的他，下賽季仍有機會繼續為鵜鶘效力。

戴維斯在今年季中向鵜鶘球團提出交易請求，雖然鵜鶘一度與湖人展開交易談判，但交易案不僅無疾而終，雙方更因為談判籌碼意見無法一致而隔空交火，讓無法順利出走的戴維斯處境變得相當尷尬。

雖然下半季他仍繼續代表鵜鶘出賽，但最終也因為腰傷賽季提前落幕，在今天的記者會上，戴維斯強調下個賽季仍有機會繼續披上鵜鶘戰袍出賽，「我還有一年合約在身，所以這樣的事情是可能發生的，我對於任何人都沒有惡意，但明年我仍有可能繼續來到這裡參加記者會，也不會因此感到生氣。」

對於在昨天的例行賽封關戰穿著印有「就到此結束」字樣的卡通T恤到球場，戴維斯表示並非有意，只是隨手挑了一件衣服就出門，但他也強調這個賽季對他來說是相當瘋狂的，要如何走向下一步，也必須先等待鵜鶘球團選出新的總經理人選，「我聽到一些大家的說法，他們說這是我的最後一場比賽，但不管他們怎麼講，都與我無關。」

在談到季中的交易請求時，戴維斯表示並不會因此感到後悔，但如果再給他一次機會，會找到一個更好的處理方式，「我認為做的每一件事，都是一次學習的機會，雖然我還沒有時間好好坐下來思考這件事，但如果我有機會反思，我們所有人都會找到一個更好的方式。」