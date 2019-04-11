NBA／湖人高層異動詹姆斯挺巴斯 佩林卡或留任

2019-04-11 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



洛杉磯湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）昨天拋出請辭震撼彈，雖然湖人球團仍在評估後續處理，但根據美國媒體今天的報導，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）對於強森請辭一事相當震撼，而他與老闆珍妮．巴斯（Jeanie Buss）也都未出席今天的季末記者會。

歷經本賽季的挫敗後，魔術強森昨天臨時召開記者會宣布請辭湖人總裁一職，讓原先應該先進行的教練團異動因此生變，而魔術強森在未向球團和球員告知的情況下就做出此決定，更讓湖人昨天慌了手腳，包括詹姆斯等人都不願意針對此事接受訪問。

不過根據「ESPN」今天報導，湖人球團仍在評估魔術強森的請辭案，但總經理佩林卡（Rob Pelinka）如無意外將會留任，甚至因此獲得升官的機會，而今天取消了賽季末媒體採訪的詹姆斯，則傳出將會站在支持珍妮．巴斯的立場，尊重她所作出的所有決定。

對於球團高層在季末人事大地震，湖人老將錢德勒（Tyson Chandler）說：「我知道在未來，魔術強森仍會是這支球隊的一部分，他會持續提供幫助，就像是布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、衛斯特（Jerry West）這些偉大的球員一般，我認為這球隊正走向一個正確的方向，他們已經有足夠的拼圖，現在只是要決定出由誰來引領這艘船。」

湖人後衛鮑爾（Lonzo Ball）也表示，對於魔術強森的請辭感到震驚，「這對他來說可能是件好事，我會祝他好運，對於他的生活來說這樣的決定可能會更好，也是他想要做的事情，我百分之百的支持他。」