NBA／諾維茨基噙淚退役 曝止痛藥、注射忍痛拚整季

2019-04-10 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



諾維茨基坦言，腳傷疼痛已非吃藥、注射可以控制，也是決定退役的最大原因。 美聯社 分享 facebook

有別於「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）的退役巡迴之旅，41歲的諾維茨基（Dirk Nowitzki）今在本季最後一場獨行俠主場宣布退役，告別21年單一球隊職業生涯，諾維茨基坦言，腳傷疼痛已非吃藥、注射可以控制，也是決定退役的最大原因。

諾維茨基近年因傷所苦，去年左腳踝動刀年底才復出，先前曾透露自己還想再拚一季，無奈身體狀況已經不允許。

「我深受腳傷所苦相信已經不是秘密，已經無法承受高強度的82場比賽。」諾維茨基坦言，幾乎整季都是仰賴止痛藥、注射治療，「以這樣的情況再拚一季已經毫無意義，即使我很樂意。」

諾維茨基也提到，連自己都很期待與唐西奇（Luka Doncic）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）組成的「歐洲連線」，並和年輕人交流傳授經驗，無奈身體已無法負荷。

「腳踝傷勢、關節炎讓我這一季幾乎帶著疼痛拚戰。」諾維茨基表示，或許所有人都看得出來，尤其當他倒退跑時，「這是非常艱難的一個球季，但我仍盡力撐過，我很慶幸球季也快要到一段落。」

諾維茨基也談到他的退役生活，旅行並陪伴家人，畢竟過去為了求季犧牲太多和孩子相處時光，「或許兩三年後，我會再度找到我的熱誠。但我能保證，我會繼續幫助獨行俠隊。」