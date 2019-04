NBA／向諾維茨基致敬 巴克利：可以為你炒掉俠客

退役名將巴克利(左)親臨現場,向諾維茨基(右)致敬。 美聯社 分享 facebook

為獨行俠(小牛)拚戰21個球季,41歲的諾維茨基(Dirk Nowitzki)今在獨行俠主場球迷面前宣布退休,全場球迷歡呼聲不斷,諾維茨基自己同樣情緒滿溢,退役名將巴克利(Charles Barkley)也向他致敬,並回憶初次和僅有18歲的諾維茨基見面時光,「諾佬」自己也忍不住紅眼眶。

諾維茨基今對太陽賽後宣布退役,眾退役名人堂球星皮本(Scottie Pippen)、柏德(Larry Bird)、坎普(Shawn Kemp)與施倫夫(Detlef Schrempf)都現身獻上祝福。

A bunch of legends pulled up for Dirk 🙌 pic.twitter.com/90cnRUYOdj