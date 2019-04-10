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NBA／向諾維茨基致敬 巴克利：可以為你炒掉俠客

2019-04-10 15:58聯合報 記者林宋以情╱即時報導

退役名將巴克利（左）親臨現場，向諾維茨基（右）致敬。 美聯社
退役名將巴克利（左）親臨現場，向諾維茨基（右）致敬。 美聯社
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為獨行俠（小牛）拚戰21個球季，41歲的諾維茨基（Dirk Nowitzki）今在獨行俠主場球迷面前宣布退休，全場球迷歡呼聲不斷，諾維茨基自己同樣情緒滿溢，退役名將巴克利（Charles Barkley）也向他致敬，並回憶初次和僅有18歲的諾維茨基見面時光，「諾佬」自己也忍不住紅眼眶。

諾維茨基今對太陽賽後宣布退役，眾退役名人堂球星皮本（Scottie Pippen）、柏德（Larry Bird）、坎普（Shawn Kemp）與施倫夫（Detlef Schrempf）都現身獻上祝福。

回憶初次和僅有18歲的諾維茨基見面時光，巴克利當時到德國打表演賽，「諾佬」上半場就拿了26分，全場42分，「我問他，『小子你哪位？』他回我他叫諾維茨基。我問『你要去哪讀大學？』他說他要去當軍人。」我告訴他，『沒有七呎高的軍人。你應該去讀奧本大學（巴克利母校）』」

巴克利表示，大家都在問諾維茨基是怎樣的人，「他是位傑出的球員，但讓我說句話形容諾維茨基，他是我見過最棒的人，嘿！能夠看你打球是我的榮幸，好好享受你的退役人生。」

巴克利不忘打趣說，如果諾維茨基想要去TNT電視台工作，「我可以為了你炒掉俠客歐尼爾（Shaquille ONeal）或史密斯（Kenny Smith）。」

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