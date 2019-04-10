NBA／飆進致勝外線 喬治：一點空檔就足夠

2019-04-10 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



喬治在些微空檔下，飆進致勝三分球。 路透 分享 facebook

前13次罰球都命中，火箭隊當家球星「大鬍子」哈登（James Harden）的第14罰卻失手，個人得分停39分外。也讓雷霆隊找到逆轉機會，喬治（Paul George）終場前1.8秒的底線致勝三分球破網，加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）29分、12籃板和10助攻「大三元」贊助，雙球星聯手為球隊打下戲劇性逆轉勝，112：111驚險氣走火箭。

三節打完，火箭還握有13分領先，不料第四節卻風雲變色，主場的雷霆先打出20：6猛攻逆轉，火箭雖有哈登領軍再要回領先，最後1.8秒卻讓喬治投進驚天一擊。

全場轟進27分的喬治當時受到火箭塔克（P.J. Tucker）對位防守，儘管前24投落空18球，最後一擊命中仍成致勝英雄，他自信說：「我只需要一點點空檔就足夠，而且他也沒有守太好，所以我能夠在他面前進球。」

喬治這記致勝球破網，也讓傳球的「衛少」助攻數累積到第10次，本次第33次「大三元」達成；拉出4連勝的雷霆目前西區排名第6位，明天例行賽最終戰將碰東區龍頭公鹿隊。

喬治笑說，今天的比賽氛圍非常好，「這很瘋狂，有季後賽的感覺，這會是西區很棒的前哨戰。」他也提到，明天雖面臨連續出賽考驗，對手還是聯盟戰績最佳的公鹿，全隊仍會全力搶勝，「本季最後一場了，打出好表現，帶走再一場重要勝利。」

哈登今天貢獻39分，保羅（Chris Paul）也有24分，但例行賽最終戰沒能延續賽前6連勝，排名也落到西區第3位，落後排名第2的金塊快半場勝差。

上半場就攻下26分但錯失最後絕殺機會的「大鬍子」坦言，結束例行賽的方式當然非球隊預期，但球隊也有收穫，防守端還有加強空間，「這場已經結束了，現在我們要準備更重要的（季後賽）。」