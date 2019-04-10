NBA／勇士贏球卻傷柯瑞 鵜鶘主帥力挺戴維斯

2019-04-10 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



勇士柯瑞出賽9分鐘就傷退，不過仍能自行走出球場，甚至與球迷互動，傷勢應無大礙 美聯社 分享 facebook

在確定以西區第一名晉級季後賽後，衛冕軍金州勇士今天讓杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）、伊古達拉（Andre Iguodala ）等主力輪休，卻發生主控柯瑞（Stephen Curry）出賽9分鐘就傷退的狀況，最終勇士以112：103擊敗紐奧良鵜鶘，也讓教練團嚇出一身冷汗。

勇士今天在五虎將僅上場三人的情況下，首節剩下三分半鐘時卻發生主控柯瑞自摔在地的意外，雖然隨後他自行起身甚至還繼續參賽，但仍因為右腳踝輕微扭傷提前退場，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後說：「他退場後就隨即接受冰敷，我們認為他會好起來，並且做好調整，但我們也不會因此亂來。」

在柯瑞提前退場後，勇士也由卡珍斯（DeMarcus Cousins）領軍力抗他的前東家，全場進帳21分12籃板還送出6次助攻，加上板凳出發的李（Damion Lee）也拿下追平個人生涯最高的單場20分，幫助勇士以9分差距擊敗鵜鶘。

柯瑞僅出賽9分鐘就傷退，賽後仍能自行走出球場，甚至與球迷互動，傷勢應無大礙；總教練柯爾則表示，雖然明天的例行賽封關戰會讓柯瑞輪休，但柯瑞肯定不會錯過季後賽首輪的首場比賽。

雖然高喊「賣我」，教頭簡崔結束本季最終戰後仍力挺戴維斯。 美聯社 分享 facebook

至於鵜鶘在輸球後以33勝49敗結束本賽季，總教練簡崔（Alvin Gentry）說：「我賽後告訴球員，我們下個賽季一定會打進季後賽，無論接下來會如何我們都必須向前看。」

對於今年球隊爆發戴維斯（Anthony Davis）的「賣我」事件，簡崔也形容球團與湖人的談判是他這31年來遇過最「有毒」的狀況，「戴維斯是個很棒的孩子，我認為他相當可靠，只是得到了一些錯誤的建議，他並沒有什麼錯，這就是我的想法。」